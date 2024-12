Ruben Amorim, prima reacție după victorie contra lui Guardiola! Nimeni nu mai reușise asta de la Sir Alex Ferguson

Guardiola și Manchester City nu reușesc să iasă din perioada slabă în care se află de o lună și jumătate. . Ruben Amorim a devenit astfel primul antrenor, de la Sir Alex Ferguson, care reușește să se impună încă din primul derby al orașului.

Ruben Amorim a intrat în istorie la Manchester United: „Am fost în joc timp de 90 de minute”

Runda a 16-a din Premier League a adus față în față cele două mari echipe din Manchester. Atât „diavolii roșii”, cât și „cetățenii” aveau mare nevoie de o victorie în această seară. La începutul partidei, Manchester United avea doar 19 puncte și era clasată pe locul 13, în timp ce formația lui Guardiola se afla pe 5, cu 27 de puncte acumulate în 15 etape.

ADVERTISEMENT

Meciul a fost unul destul de echilibrat, fără mari ocazii. În minutul 36 Manchester City reușea să deschidă scorul prin lovitura de cap a lui Josko Gvardiol. Scorul a rămas 1-0 până în minutul 88, când Bruno Fernandes reușea să puncteze dintr-un penalty obținut în urma unui fault făcut de Matheus Nunes asupra lui Amad Diallo. Două minute mai târziu, același Amad Diallo a primit o pasă de excepție de la Lisandro Martinez și a închis tabela la 2-1 pentru United.

Astfel, Ruben Amorim a intrat în istoria „diavolilor roșii”, devenind singurul antrenor, după Sir Alex Ferguson, care a reușit să câștige primul său derby împotriva lui Manchester City imediat după preluarea echipei.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, portughezul s-a arătat mulțumit de echipa sa care a luptat până în ultima secundă: „A fost incredibil. Cred că am meritat victoria. A fost un meci foarte greu, dar am crezut până la final. Am reușit să înscriem, aveam nevoie de această victorie, a fost important pentru noi și pentru fanii noștri.

Am fost în joc timp de 90 de minute și asta este foarte bine.”, a declarat Ruben Amorim, conform .

ADVERTISEMENT

„În partida împotriva lui Arsenal am jucat bine, însă echipa mea nu a crezut că poate câștiga acea partidă. Astăzi a fost total diferit”, a adăugat antrenorul lui Manchester United

Echipa lui Ruben Amorim a oscilat în prestații de la venirea sa pe banca tehnică

Ruben Amorim a fost numit antrenor principal pe banca lui Manchester United în urmă cu o lună,

ADVERTISEMENT

Antrenorul portughez încearcă din răsputeri să găsească formula care să se plieze pe stilul său de joc. După ce a fost instalat pe banca tehnică, Manchester United a reușit o victorie, un egal și două înfrângeri în Premier League, până la începutul partidei de azi.

Este foarte probabil ca mulți jucători al căror stil de joc nu se potrivesc cu filozofia lusiatanului să plece în această iarnă de la United. În această seară,