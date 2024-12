Ruben Amorim, explicații după Wolves – Manchester United 2-0: „A fost complicat pentru noi!”

Manchester United, , nu se mai regăsește în acest sezon. Ruben Amorim a reacționat după înfrângerea din deplasare.

Cum a comentat Ruben Amorim eșecul din deplasare cu Wolves

Cu un om în minus după ce Bruno Fernandes a văzut cartonașul roșu, Manchester United a fost victimă sigură pentru Wolves. „Lupii” au profitat și de avantajul terenului propriu și au învins cu 2-0, grație golurilor marcate de Matheus Cunha și Hee-chan.

Manchester United, a coborât în clasamentul din Premier League pe locul 14. Ruben Amorim a reacționat după un nou meci pierdut în mandatul său la echipă.

„Am încercat până la sfârșit!”

„Meciul a fost împărțit în două. În a doua repriză am jucat timp de 45 de minute cu un om în minus, iar acest lucru a fost complicat pentru noi.

Chiar și în 10 oameni am fost aproape de poarta lor. Din nou, fazele fixe schimbă un pic jocul. În prima repriză cred că am controlat jocul.

Am încercat până la sfârșit să egalăm. Am simțit că am fost mai aproape să egalăm decât Wolves să marcheze al doilea gol. În ultima parte a meciului toată lumea a fost concentrată pe egalare și am primit și al doilea gol”, a transmis Ruben Amorim, citat de către

Interes major pentru FCSB – Manchester United

FCSB, echipa deja calificată în primăvara europeană, va juca pe 30 ianuarie ultimul meci din grupa unică din Europa League. Campioana României va primi vizita celor de la Manchester United.

Deși prețurile biletelor au fost ridicate, Dacă FCSB își va menține forma bună, iar englezii nu se vor trezi din pasa proastă prin care trec, fotbalul românesc poate asista la un rezultat nesperat în fața unui adversar de talia lui Manchester United.

Cât despre biletele deja consumate, Mihai Stoica a avut o reacție cât se poate de clară în mediul online: „E sold out, épuisé, casa închisă. Lăsați-mă-n pace!”, a scris oficialul celor de la FCSB pe Facebook.