Fostul antrenor de la Manchester United s-a pozat alături de un reprezentant al marii rivale! Fanii „diavolilor” au reacționat imediat: „Ești un trădător”

Fanii lui Manchester United au primit o lovitură grea în după-amiaza zilei de sâmbătă. Ruben Amorim, fostul tehnician de pe Old Trafford, a apărut într-o fotografie publicată pe rețelele de socializare alături de Hugo Viana, compatriotul portughezului și actualul director al Departamentului de Fotbal al lui Manchester City, marea rivală a „diavolilor”. Cei doi au luat parte la o sesiune de Padel în Lisabona.

Ruben Amorim și Hugo Viana, surprinși împreună la un meci de Padel! Fanii lui United au reacționat imediat

Ruben Amorim a fost demis de la cârma lui la începutul acestui an, mai exact pe data de 5 ianuarie, după un an și două luni în care a condus banca tehnică a grupării de pe Old Trafford. În momentul de față, tehnicianul portughez în vârstă de 41 este liber de contract și se află într-o căutare activă pentru obținerea unui nou angajament. Situația nefericită în care se află nu-l oprește însă pe Amorim să-și practice hobby-urile, el fiind un mare iubitor a tot ceea ce înseamnă sport, nu doar al fotbalului.

Acest lucru s-a putut observa și în după-amiaza zilei de sâmbătă, atunci când fostul antrenor de la Manchester United a fost surprins într-o fotografie pe un teren de Padel, un sport care combină elemente din Tenis și Squash. Totuși, fotografia respectivă a stârnit reacții negative în rândul suporterilor de pe Old Trafford, motivul fiind reprezentat de una dintre persoanele care l-a însoțit pe Amorim la antrenament. Este vorba despre Hugo Viana, un fost internațional portughez care în momentul de față îndeplinește rolul de director al Departamentului de Fotbal la , marea rivală locală.

Imediat ce fotografia a apărut în spațiul public, cei mai înfocați fani ai lui United au avut grijă să-l taxeze pe fostul lor antrenor, adresându-i acestuia cuvinte dure, dar și câteva mesaje ironice: „Ești un trădător, niciodată nu mi-a plăcut de tine”, „Se înțelege bine cu dușmanul”, „O lipsă totală de respect…măcar nu te poza cu el”, „Își pregătește intrarea la Manchester City, cred că acolo a vrut de la bun început”.

După plecarea lui Amorim, Manchester United a ajuns pe loc de Champions League

După ce Ruben Amorim a fost demis, banca tehnică a lui Manchester United a fost preluată de Michael Carrick, un jucător de legendă al formației de pe Old Trafford, care a îmbrăcat tricoul „diavolilor” timp de 12 ani (2006-2018). Această alegere s-a dovedit una extrem de inspirată, întrucât formația din Manchester a cunoscut o creștere fulminantă în campionat.

În momentul în care Carrick a preluat-o pe United, echipa se afla în a doua jumătate a clasamentului, iar acum, cu șapte etape rămase până la finalul sezonului, gruparea de pe Old Trafford ocupă locul al treilea, fiind la șapte puncte distanță de Chelsea, echipa de pe locul 6, primul care nu permite participarea în Liga Campionilor în stagiunea următoare (în condițiile în care Anglia va trimite cinci echipe în UCL).

Ba mai mult, în cele 10 meciuri disputate cu Carrick pe bancă, „diavolii” au câștigat șapte dintre acestea, două dintre ele venind împotriva principalelor favorite la titlu, Arsenal și Manchester City. Restul de trei partide au consemnat două rezultate de egalitate și o înfrângere.