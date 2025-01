Ruben Amorim l-a remarcat pe titularul de la FCSB după meciul din UEFA Europa League: „M-a impresionat, un adversar foarte bun”

Ruben Amorim a reacționat după meci și a ținut să îl evidențieze din tabăra adversă pe Daniel Bîrligea.

Ruben Amorim, reacție sinceră după victoria cu FCSB

Englezii nu au fost atât de periculoși în primele 45 de minute. Manchester United și-a arătat adevărata forță abia din repriza secundă, când a reușit să marcheze două goluri și să aibă alte ocazii importante de gol.

Ruben Amorim a reacționat la finalul celor 90 de minute. Portughezul consideră că rezultatul a fost unul meritat, având în vedere cum s-a desfășurat meciul. Remarcatul său din echipa gazdă a fost Daniel Bîrligea,

„FCSB a fost un adversar tare!”

„FCSB a fost un adversar tare, am fost lenți la început, ei s-au apărat bine, nu au lăsat spații. În repriza secundă au făcut pasul în spate, au fost mai lenți și au apărut ocaziile. Intrarea lui Garnacho a ajutat și cred ca ar fi trebuit sa câștigam la o diferență mai mare.

A fost o atmosferă foarte frumoasa, a fost foarte zgomotoasa, dar se vede ca jucătorii mei sunt obișnuiți sa joace într-o astfel de atmosferă”, a spus Ruben Amordim.

„M-a impresionat atacantul, este un adversar foarte bun!”

„Cred că a fost un meci bun, ambele echipe au avut ocazii. Noi am avut mai multă posesie, ei au avut cea mai mare ocazie la șutul atacantului, din afara careului. Am controlat meciul, zic că am meritat victoria.

Schimbările făcute au ușurat sarcina noastră. Bruno și Mainoo au avut mai multă libertate și mai mult spațiu după intrările lui Garnacho și Diallo.

Am fost mai concentrat asupra jucătorilor mei. M-a impresionat atacantul, este un adversar foarte bun. Vom vedea dacă suntem pe drumul cel bun, ne concentrăm pe meciul următor”, a mai spus portughezul.

Ce a spus Daniel Bîrligea după ratarea sa monumentală cu Manchester United

Daniel Bîrligea a reacționat la finalul partidei de pe Arena Națională. Despre ratarea sa care putea însemna golul carierei, tânărul atacant a spus că: „Ocazia lui Popescu și a mea, poate încercam să facem mai mult.

O încercare, din păcate nu a intrat. Mai încerci, un pic de nefericire. Îmi face plăcere că se aud cuvinte frumoase, eu încerc mereu să fac tot ce pot”, a spus Bîrligea după meci.

Manchester United a încheiat grupa unică din Europa League pe locul 3, cu 18 puncte, cu 5 victorii, 3 remize și 0 înfrângeri. Englezii vor juca duminică, 2 februarie, acasă contra Crystal Palace.

Daniel Bîrligea l-a impresionat pe Ruben Amorim