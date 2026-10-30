Sport

Ruben Amorim, pus în dificultate înainte de Milan – Inter: „Nu-l invidiez pe Chivu”

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.10.2026 | 20:53
Ruben Amorim pus in dificultate inainte de Milan Inter Nul invidiez pe Chivu
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Ruben Amorim, declarații înainte de Milan - Inter. Foto: Hepta
Ruben Amorim, întrebat direct dacă este invidios pe succesul lui Cristi Chivu la Inter Milano, chiar înainte de „Derby della Madonnina”: „E un tip foarte drăguț și e mai fericit decât mine acum”
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La conferința de presă premergătoare „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter de sâmbătă seară, Ruben Amorim (41 de ani) a fost întrebat la un moment dat și dacă îl invidiază pe omologul său Cristi Chivu (46 de ani) pentru performanțele realizate de el până acum ca antrenor în Serie A. 

Cum a răspuns Ruben Amorim când a fost întrebat dacă îl invidiază pe Cristi Chivu

Iar tehnicianul „diavolului milanez” a avut doar cuvinte de laudă la adresa românului, dar și vizavi de echipa acestuia. Pe de altă parte însă, Amorim a transmis că din punctul său de vedere nu ar avea motive să îl invidieze pe Chivu, întrucât și el se află în prezent pe banca unei echipe importante din fotbalul mondial.

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„E special aici, am văzut asta și ieri la prezentarea noului stadion. E unic că doi rivali împart același stadion. Cultura și atmosfera sunt similare cu cele din Portugalia, în timp ce în Anglia e mai mult o luptă pur sportivă. Pentru ce să-l invidiez pe Chivu? Nu e invidie, pentru că eu mă aflu în locul potrivit. Sunt aici să reconstruiesc: am ales acest proiect din acest motiv și sunt mulțumit de el. Fiecare își alege propriul drum, iar acesta este al meu.

Nu sunt naiv: uneori dimineața mă întreb dacă un drum cu mai mult timp la dispoziție, cu mai puține dificultăți și mai puține accidentări ar fi fost mai bun, dar nu mă voi răzgândi. Chivu e un tip foarte drăguț, mai fericit decât mine acum. Inter are o bază puternică, rotația nu-i afectează, joacă cu ochii închiși. Au maturitatea care vine din experiență și victorii”, a spus Ruben Amorim la conferința de presă, citat de Gazzetta dello Sport. 

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Ce a spus Ruben Amorim despre „Derby della Madonnina” dintre Milan și Inter

De asemenea, în mod evident, antrenorul portughez a vorbit și despre meciul propriu-zis și despre dorința de victorie, dar și despre planurile de viitor pe care le are la AC Milan: „Bineînțeles că vrem să câștigăm. Suntem cu toții încă furioși (n.r. pentru înfrângerea cu Bologna) și super concentrați. Vom decide mâine echipa de start. Trebuie să ne luăm energia din noi înșine. Este un moment special, un meci special. Chiar și atunci când suntem obosiți, trebuie să putem performa.

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(n.r. Despre Goncalo Ramos, dacă ar putea fi omul meciului) Este adevărat, e departe de a fi decisiv în careu, și pentru că echipa nu împinge jocul suficient. Nu ne apropiem prea mult de poarta adversă. Sper să putem face asta mâine și, da, el să fie omul meciului. Apreciez cu adevărat sprijinul lui Cardinale (n.r. Gerry Cardinale, patronul lui Milan). Trebuie să construim o fundație solidă cu răbdare. Știam că vor apărea dificultăți la început. Doare când pierdem, dar este nevoie de timp: trebuie să fim clari, chiar și cu fanii.

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Obiectivul este încă acolo pentru că așa e la Milan, trebuie să țintim toate competițiile. Dar trebuie să fim și realiști și să gândim pas cu pas. A câștiga titlul în primul an este foarte dificil, dar asta trebuie să ne propunem și să luptăm pentru asta, gândind meci cu meci, dar și la nevoia de a câștiga constant în viitor”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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