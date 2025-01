Ruben Amorim, reacție surprinzătoare după Liverpool – Manchester United 2-2: “Mi se permite să fiu singurul tip supărat”

Ruben Amorim și-a exprimat indignarea . Tehnicianul ”diavolilor roșii” s-a arătat enervat de faptul că elevii săi nu se prezintă cu aceeași atitudine de luptă și la celelalte partide din Premier League.

Ruben Amorim, enervat după Liverpool – Manchester United

Amorim a ținut să precizeze că este mulțumit de prestația jucătorilor săi împotriva ”cormoranilor”. Antrenorul a amintit că le-a comunicat același lucru legat de faptul că se mobilizează doar în meciurile de orgoliu și după succesul din derby-ul cu Manchester City.

”Mă enervez mai mult din cauza celorlalte jocuri. Sunt și mai greu de înțeles unele lucruri acum. Nu este vorba despre sistem, despre tehnică, este despre cu totul și cu totul altceva…

Sunt supărat astăzi (n.r.- duminică, 5 ianuarie), foarte supărat. Sunt mulțumit de performanță, toată lumea va spune că echipa a făcut o treabă bună. Mi se permite să fiu singurul tip supărat, deși am fost o echipă.

Am avut niște jocuri bune în ultima lună, dar apoi am renunțat să luptăm. Este ceva la care trebuie să fim cu adevărat consecvenți. Am avut această discuție , a fost la fel.

Vreau să îmi văd echipa jucând mult mai bine, dar cred că cel mai important lucru de reținut astăzi este mentalitatea și aceasta este cheia pentru tot. Am fost o echipă diferită, nu datorită sistemului, nu datorită unui aspect tehnic sau tactic. Am înfruntat competiția așa cum ar trebui să o înfruntăm în fiecare zi”, a declarat Ruben Amorim, conform .

Bruno Fernandes, gând la gând cu Amorim

Inclusiv Bruno Fernandes a transmis că este nemulțumit de atitudinea coechipierilor săi. Căpitanul portughez de la Manchester United nu înțelege cum echipa sa poate arăta bine în fața liderei din Premier League, dar se prezintă foarte slab în celelalte partide din campionatul Angliei, unde ocupă locul 13, cu 23 de puncte.

”Evident, am fost criticați în mod corect, pentru că poziția din clasament spune totul. Am pierdut prea multe puncte. Nici astăzi nu putem fi mulțumiți de remiză, pentru că aveam nevoie de puncte mai mult decât ei.

Sunt destul de supărat, pentru că dacă putem juca bine împotriva lui Liverpool, pe Anfield, prima în campionat, echipa remarcabilă din Premier League în acest sezon, de ce nu putem face asta în fiecare săptămână?”, a fost reacția căpitanului ”diavolilor roșii”, potrivit sursei citate.