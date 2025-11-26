Sport

Ruben Amorim, reacție uluitoare după scandalul monstruos din Premier League: „Sper că și jucătorii mei se vor certa între ei”

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, reacție cel puțin interesantă după scena din Premier League care a șocat întreaga lume a fotbalului!
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.11.2025 | 15:07
Ruben Amorim reactie uluitoare dupa scandalul monstruos din Premier League Sper ca si jucatorii mei se vor certa intre ei
Cum a comentat Ruben Amorim incidentul de la meciul Manchester United - Everton. Foto: colaj Fanatik / Hepta
Luni seară, Manchester United și Everton s-au duelat pe „Old Trafford” în etapa cu numărul 12 din Premier League. Oaspeții s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Kiernan Dewsbury-Hall în minutul 29. „Caramelele” au reușit această performanță în contextul în care au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 13.

Ruben Amorim, reacție cel puțin interesantă după incidentul de la meciul Manchester United – Everton 0-1

Atunci, Idrissa Gueye a fost eliminat direct după ce a reacționat extrem de vehement la adresa propriului coechipier, Michael Keane. Conflictul dintre cei doi s-a pornit în urma unei faze în care cei de la Everton au pierdut mingea destul de ușor în preajma propriului careu, iar acest lucru a condus la o ocazie destul de mare de gol semnată de Manchester United.

Lucrurile au fost la un pas să degenereze între cei doi și doar intervenția portarului Pickford a făcut să nu se ajungă în cele din urmă la ceva foarte grav între cei doi. Totuși, momentul a fost oricum unul foarte tensionat, iar la un moment dat a părut chiar că Gueye a încercat să îl lovească pe colegul său cu palma, reușind acest lucru într-o anumită măsură. 

Arbitrul Tony Harrington nu a gustat deloc această scenă și a decis să îl elimine pe mijlocașul defensiv senegalez în vârstă de 36 de ani de la Everton. Doar că Ruben Amorim, în mod destul de surprinzător deci în contextul dat, a transmis după meci că el nu este de acord cu această decizie, explicând bineînțeles și de ce are această părere.

Amorim ar vrea ca și jucătorii lui să se certe între ei pe teren

Concret, antrenorul portughez al lui Manchester United a explicat că, în viziunea sa, este normal ca în anumite momente să apară astfel de tensiuni între coechipieri. Ba mai mult, a punctat și că este chiar de dorit ca aceste lucruri să se întâmple, întrucât ele denotă implicare totală în joc. În plus, lusitanul a mers și mai departe și a spus chiar că și-ar dori ca și jucătorii săi să iasă din când în când în prim-plan cu astfel de manifestări.

„A te certa nu este un lucru rău. A te certa nu înseamnă că nu se plac. A te certa înseamnă că, atunci când pierzi mingea, te cerţi pentru că ai pierdut-o şi ai primit un gol. Asta am simţit eu când am urmărit meciul.

Nu sunt de acord cu această eliminare. Aşadar, aş spune că… Pot exista certuri între coechipieri. Ştiu că este un comportament violent, arbitrul a explicat asta. Nu sunt de acord cu asta.

Sper că și jucătorii mei se vor certa între ei când vor pierde mingea”, a declarat Ruben Amorim.

Marea îngrijorare a lui Ruben Amorim după Manchester United – Everton 0-1

„Diavolii roșii” au ajuns în urma acestui rezultat la trei meciuri consecutive fără victorie în Premier League. Anterior acestei înfrângeri de pe teren propriu cu Everton, ei mai înregistraseră două rezultate de egalitate, ambele în deplasare, la același scor, 2-2, cu Tottenham și Nottingham Forest. În acest context, Amorim a mai declarat că se teme ca nu cumva echipa lui să intre din nou într-o perioadă nefastă asemănătoare celei din sezonul trecut, atunci când chiar s-a pus, în mai multe rânduri, problema ca el să fie demis. 

„Mi-e teamă să retrăiesc aceleaşi dificultăţi ca în sezonul trecut, asta mă îngrijorează cel mai mult. Trebuie să lucrăm împreună. Vom lucra împreună. Jucătorii fac tot ce pot, dar trebuie să facem mai bine. Având în vedere rezultatele din weekend, ar fi trebuit să abordăm meciul cu o motivaţie diferită. Asta este părerea mea”, a mai spus antrenorul lui Manchester United după înfrângerea cu Everton.

