Ruben Amorim s-a umplut de bani după plecarea de la Manchester United! Topul antrenorilor care s-au îmbogățit de pe urma demiterilor

Chiar dacă Manchester United merge puțin mai bine decât în sezoanele precedente, Ruben Amorim a fost dat afară din cauza criticilor aduse conducerii. Șefii de pe Old Trafford nu s-au mai uitat nici măcar la suma de bani pe care trebuie să i-o achite portughezului.

Câți bani a luat Ruben Amorim de la Manchester United după ce a fost demis

La scurt timp după remiza de pe terenul lui Leeds, oficialii lui Manchester United pe Ruben Amorim. Aceștia nu au mai rezistat după ce lusitanul a acuzat faptul că nu este lăsat să-și pună în practică viziunea pe care o are.

Doar că tehnicianul pentru care s-au plătit 11 milioane de euro în momentul în care a fost adus de la Sporting Lisabona nu va pleca de pe Old Trafford cu mâna goală. El va primi o (aproximativ 14 milioane de euro).

Deși suma nu este deloc mică nici măcar pentru cluburile de top ale Europei, aceasta nu îl plasează pe Amorim în Top 10 al celor mai bine plătiți antrenori care au fost dați afară de-a lungul timpului, conform unei ierarhii făcute de .

Mourinho s-a îmbogățit de pe urma demiterilor

Cluburile din Premier League sunt responsabile pentru majoritatea concedierilor extrem de costisitoare, Chelsea și Tottenham dominând această listă pe care se mai află PSG și două federații naționale.

Antrenorul care a încasat cei mai mulți bani în momentul demiterii este Antonio Conte. Italianul a luat nu mai puțin de 26,2 milioane de lire sterline în 2018 când a fost dat afară de la Chelsea.

Chiar dacă nu este în fruntea topului, se poate spune că portughezul Jose Mourinho este ”regele” demiterilor de lux, fiind de trei ori în acest clasament. ”The Special One” a încasat 19,6 milioane de lire sterline de la Manchester United (2018), 18 milioane la Chelsea (2007) și 15 milioane de euro de la Tottenham (2021).

PSG, singurul club din afara Premier League care a prins Top 10

Alți trei tehnicieni care s-au umplut de bani după demiterile din Premier League sunt Nuno Espirito Santo, care a luat 14 milioane de lire sterline de la Tottenham în 2021, Luiz Felipe Scolari, care a încasat 13,6 milioane de lire sterline de la Chelsea în 2009, și Graham Porter, care a plecat de pe Stamford Bridge în 2023 cu 13 milioane de lire sterline.

În Top 10 se află doar trei antrenori care au încasat sume exorbitante în momentul demiterii, dar nu de la cluburi din Premier League. Cel mai norocos a fost Laurent Blanc, care în 2016 a primit 17 milioane de lire sterline la despărțirea de PSG.

Robert Mancini a luat și el 16,7 milioane de lire sterline când a fost dat afară de la naționala Arabiei Saudite în 2024, în timp ce Fabio Capello s-a mulțumit doar cu 13,4 milioane de lire sterline la despărțirea de reprezentativa Rusiei în 2015.

Julian Nagelsmann a fost și el dat afară de Bayern Munchen în 2023, iar bavarezii ar fi trebuit să-i plătească nu mai puțin de 23,3 milioane de lire sterline până la finalul contractului. Dar, cel mai probabil, s-a ajuns la o înțelegere, iar detaliile acelei înțelegeri nu au fost niciodată făcute publice.