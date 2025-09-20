Ruben Amorim, victima umorului englezesc după startul de sezon modest: ”Singurul 343 care funcționează în Manchester”

Recunoscuți pentru umorul lor fin, englezii nu au ratat ocazia să facă glume pe seama lui Ruben Amorin, după ce Manchester United a început la fel de prost sezonul, așa cum l-a încheiat pe cel precedent.

ADVERTISEMENT

Englezii, umor fin la adresa lui Ruben Amorim după începutul de sezon greoi al lui Manchester United

După ce ”diavolii roșii” au pierdut derby-ul orașului Manchester, scor 0-3 în fața lui City, englezii au umblat la statistici și au scos la iveală faptul că Ruben Amorim are de după Al Doilea Război Mondial.

Jocul echipei suferă teribil, iar fanii i-au cerut managerului portughez să nu mai evolueze în 3-4-3. Însă, în ciuda faptului că jucătorii săi se chinuie să se adapteze la sistem, Amorim insistă că nu își va schimba tactica prea curând.

ADVERTISEMENT

A fost gestul care a inspirat casa de pariuri Paddy Power să-l ironizeze pe tehnician. Conform , aceștia au închiriat un autobuz de pe linia 343, care circulă în mod normal între Oldham și Hyde, și l-au pus să meargă în apropierea și în jurul stadionului Old Trafford.

Mesaj haios pe autobuzul 343

Inscripționat cu însemnele Paddy Power, vehiculul avea și un mesaj absolut ingenios pus la cale de șefii casei de pariuri. ”Singurul 343 care funcționează în Manchester”, stătea scris pe autobuzul care circula prin oraș.

ADVERTISEMENT

”Sunt vremuri grele în Manchester. Unele lucruri evident nu funcționează, dar credem că este corect să le dăm meritul celor care își fac treaba. Din păcate, pentru fanii lui United, se pare că vor trebui să îndure situația cu 343”, a declarat un purtător de cuvânt al casei de pariuri.

ADVERTISEMENT

La finalul lunii august, Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de Grimsby Town, echipă ce evoluează în League Two, iar Ruben Amorim .