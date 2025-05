Ruben de Amorim, prima victimă după Tottenham – Manchester United 1-0? Antrenorul „diavolilor”, gata să-și dea demisia: „Dacă vor să plec, voi pleca fără să cer vreo compensație”

Antrenorul lui Manchester United, Ruben de Amorim (40 de ani), a detonat bomba imediat după finala Europa League .

Ruben de Amorim, gata să-și dea demisia de la Manchester United!

Tehnicianul „diavolilor” e dispus să-și dea demisia de la cârma lui Manchester United, mai ales că formația engleză nu a prins locurile pentru cupele europene de anul viitor și asta înseamnă și probleme din punct de vedere financiar.

ADVERTISEMENT

„Dacă vor să plec, voi pleca fără să cer vreo compensație. Dar eu am încredere în mine și știu că pot schimba lucrurile în bine”, a spus Ruben de Amorim imediat după finala Europa League.

Analiza finalei Tottenham – Manchester United 1-0

Ruben de Amorim a vorbit apoi despre finala Europa League pierdută. .

ADVERTISEMENT

„Am fost echipa mai bună în această finală de Europa League, dar nu am putut marca. E greu să câștigi fără să marchezi. Am dat totul în a doua repriză. Nu am jucat rău. Problema nu este legată de un singur jucător, pentru că sunt mulți care n-au transformat în gol ocaziile pe care le-au avut.

Împărtășesc durerea cu fanii noștri. E păcat că nu vom juca în Liga Campionilor, dar va trebui să ne concentrăm mai mult în campionat și să fim mai buni decât în sezonul trecut. Nu mă pot apăra în fața fanilor. În acest moment, tot ce pot cere este puțină încredere”, a mai spus Ruben de Amorim.

ADVERTISEMENT

La finala Europa League au fost prezenți, printre alții, Răzvan Burleanu, președintele FRF, Sir Alex Ferguson și Sir Jim Ratcliffe.