Ruben de la Barrera, euforic după victoria cu Dinamo: „Am câștigat 3 puncte foarte importante”

Ruben de la Barrera, antrenorul celor de la Viitorul, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi în victoria cu Dinamo. Spaniolul nu s-a putut baza pe 12 jucători în meciul de duminică seara, iar presiunea a fost una mare pe cei aflați în teren.

Golurile au fost marcate de Dobrosavlevici (53) și Luckassen (56) pentru gazdele de la Viitorul, în timp ce pentru Dinamo a marcat Borja Valle în minutul 64.

După această victorie, echipa constanțeană este pe locul 6 în Liga 1, cu 16 puncte acumulate în 10 partide disputate, având un golaveraj pozitiv +3.

Ruben de la Barrera după ce a învins-o pe Dinamo: “Am luptat și am câștigat”

Antrenorul Viitorului, Ruben de la Barrera, a apreciat modul în care elevii săi au luptat pentru victorie în meciul contra celor de la Dinamo deși clubul trece printr-un moment delicat: “O situație complicată medical, trebuie să ne adaptăm. Trebuie să găsim resurse, a fost un meci dificil cu Dinamo, au jucători foarte buni.

Am primit gol după o greșeală. Am luptat și am câștigat 3 puncte foarte importante. Ne lipsesc mulți jucători și presiunea a fost pe atacanți astăzi. Ceea ce am reușit astăzi trebuie să punem în acest context, deoarece ne lipsesc 12 jucători.

Nu îmi place să vorbesc individual despre jucători, Luckassen a progresat mult de când a venit la noi, ca și atacant trebuie să își fructifice șansele și să marcheze.” a declarat la finalul întânlirii antrenorul spaniol la Digisport.

Virgil Ghiță: “Ar însemna extrem de mult să bifez al doilea EURO la rând”

Fundașul Viitorului, Virgil Ghiță, a precizat că ar însemna extrem de mult pentru cariera să își adauge încă un turneu final în palmares: “Știam că Dinamo are jucători foarte buni, o echipă bună. Am fost echipa mai unită și s-a văzut. Nu am început cum ne-am dorit dar în repriza a doua am dominat. Norocul ține și cu cine îl merită. Avem un lot bun, oricine ar putea intra să demonstreze valoarea. Ar însemna extrem de mult să bifez al doilea EURO la rând.”

Alin Dobrosavlevici, deși a jucat în postură de fundaș, a marcat golul prin care Viitorul a deschis scorul în partida cu Dinamo: “A fost o victorie importantă, am început prost prima repriză dar am luptat până la capăt și am obținut cele 3 puncte. Important este ca noi care am rămas sănătoși să jucăm bine.

Mai au nevoie de puțin timp la Dinamo și vor veni și la ei rezultatele bune. Mă bucur că am înscris și am câștigat. Încercăm fiecare să ne ferim cât putem să jucăm. Pauza ne prinde bine, o să își revină și ceilalți colegi iar când vom relua campionatul vom arăta și mai bine.” a fost declarat Dobrosavlevici la final.

