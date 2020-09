Ruben de la Barrera își ia avânt după Viitorul-Astra Giurgiu 4-1. Antrenorul adus de Gică Hagi pentru a-l înlocui pe banca tehnică a fost mulțumit de elevii săi după primul succes din acest sezon.

Viitorul s-a impus categoric în fața Astrei, după ce la pauză conducea deja cu 3-0. Echipa lui Ruben de la Barrera a obținut astfel prima victorie din actuala ediție a Ligii 1.

Astra, în schimb este ultima în clasament și are doar un punct după cinci etape. Elevii lui Bogdan Andone au avut adversari dificili, însă au pierdut categoric și cu FCSB și Universitatea Craiova.

Ruben de la Barrera își ia avânt după Viitorul-Astra Giurgiu 4-1: „Am avut emoții”

Tehnicianul spaniol nu a avut parte de un început de sezon foarte reușit pe banca Viitorului. De abia în etapa a cincea a reușit clubul patronat de Gică Hagi să câștige primele trei puncte din acest sezon. Evoluția din partida cu Astra a fost, însă, una entuziasmantă.

Ruben de la Barrera pierduse la scor meciurile cu adversari puternici în acest sezon, echipa sa fiind învinsă cu 3-0 de FCSB și 4-1 de Universitatea Craiova. După egalul de la Sfântu Gheorghe, din etapa trecută, Viitorul a reușit în sfârșit să câștige astăzi un meci.

Antrenorul Viitorului s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi, mai ales de cum s-au prezentat aceștia în prima repriză, când au înscris de trei ori fără să primească vreun gol. De asemenea, spaniolul a anunțat când va putea juca Romario Benzar și ce își propune pentru jocul contra campioanei CFR Cluj.

„E o seară bună, cu siguranță. Am marcat multe goluri încă din prima repriză, s-a văzut ceea ce încercăm să jucăm. Rezultatul este doar consecința jocului. Cred că scorul este meritat, prin prisma jocului. În repriza a doua, ei au jucat mai bine, au presat. Am avut și noi ocazii și am fi putut înscrie mai multe goluri, dar am marcat doar o dată.

Romario Benzar e apt de joc, îl veți vedea în curând. Nu are nevoie de prea mult timp pentru a se adapta, e foarte probabil să joace săptămâna viitoare. Nu l-am auzit pe Hagi strigând în tribune, eu am stat pe bancă și mi-am văzut de treabă.

Trebuie să jucăm la fel și cu CFR Cluj. De altfel, trebuie să jucăm mereu așa. CFR are o echipă foarte bună, dar sper să fim mai buni decât ei. Au fost emoții multe, ne-am descătușat la final, pentru că nu am reușit să câștigăm până astăzi de la începutul sezonului. Am avut momente dificile pe parcursul jocului”, a declarat antrenorul celor de la Viitorul la Digisport.

Și jucătorii Viitorului au răsuflat ușurați

Alexandru Mățan, Gabi Iancu și Luckassen au reușit să marcheze pentru formația lui Ruben de la Barrera în meciul jucat împotriva Astrei Giurgiu. Iancu a reușit o dublă și a vorbit și despre ratarea transferului în străinătate, pe care l-a așteptat pe parcursul pauzei competiționale.

„Traversez o perioadă bună, sunt în creștere de formă și sper să o țin tot așa. Nu contează foarte mult reușitele mele individuale, important e că am câștigat în sfârșit și că am făcut o partidă bună. Ușor, ușor, jucăm tot mai bine și sper să câștigăm tot mai multe puncte.

Nu mi-am făcut planuri legate de transferul în străinătate. N-a fost să fie. Dar mă simt bine aici, avem un grup bun. Dacă joacă echipa bine, sigur voi juca și eu. Era o presiune, însă se văzuseră schimbări în bine încă de la meciul cu Sepsi”, a spus Gabi Iancu.

Tot la fel de bucuros a fost și Cosmin Matei, mijlocașul care a comis penalty-ul din care Denis Alibec a marcat singurul gol al oaspeților din meciul de la Ovidiu. Fostul jucător al lui Dinamo a contestat decizia arbitrului de tușă, în timpul meciului, însă se declară mulțumit de victoria obținută și are și el gânduri mari înaintea partidei cu CFR.

„Aveam foarte mare nevoie de victoria aceasta, pentru a acumula puncte. De mâine o luăm de la capăt și vom pregăti meciul cu CFR. În ultimele două meciuri am fost mult mai aproape de ce își dorește antrenorul. Suntem pe o pantă ascendentă și cred că lucrurile vor arăta tot mai bine. Tot timpul am jucat bine acasă contra CFR-ului. Sper să reușim același lucru și duminica viitoare”, a spus Cosmin Matei.

Cu un gol marcat astăzi, dar și două pase decisive oferite golgheterului Gabi Iancu, Alexandru Mățan a fost printre cei mai buni jucători de pe teren și a reușit să își asigure postul de titular în formula lui Ruben de la Barrera.

„Am făcut cu Sepsi un meci bun, dar n-am câștigat. Azi am reușit să luăm, în sfârșit, trei puncte. Avem aceeași mentalitate ca înainte, când era Gheorghe Hagi antrenor. Adică mentalitatea de a avea posesie, de a presa adversarul și de a câștiga fiecare meci. Personal, cred că mai am multe de arătat. Vreau să ajung meci de meci cât mai aproape de ce mi-am propus în acest sezon. Intrăm pe teren să câștigăm de fiecare dată”, a spus și Alexandru Mățan.

Pentru Viitorul Constanța urmează meciul cu CFR Cluj de duminică, 4 octombrie, de la ora 21:30. Astra Giurgiu va juca în etapa a șasea sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 18:00 împotriva formației FC Voluntari.