Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii

Fundașul lui Manchester City, Ruben Dias (28 de ani), și prezentatoarea de la Insula Iubirii, Maya Jama, au fost surprinși în vacanță. Cei doi îndrăgostiți au petrecut momente de vis pe din Italia. Cum au apărut fotbalistul și vedeta în vârstă de 31 de ani.

Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri

Ruben Dias și Maya Jama și-au oficializat relația de dragoste în luna iunie prin intermediul unei postări din social media. Gazda emisiunii Insula Iubirii a fost cea care a distribuit o poză pe contul personal de Instagram.

Vara aceasta cei doi tineri au fost de nedespărțit. Au fost surprinși în timpul unui sejur petrecut în insula Capri, internaționalul portughez fiind în largul său alături de celebra prezentatoare originală din Bristol, Marea Britanie.

Fotbalistul și frumoasa șatenă au fost observați în timp ce se plimbă cu barca în celebra destinație de vacanță italiană. Un alt moment tandru a fost imortalizat atunci când sportivul și actuala iubită au fost surprinși sărutându-se.

Acest gest de afecțiune a avut loc într-o dimineață când își savurau cafeaua pe un iaht. Ruben Dias a declarat că duce o viață normală, făcând cu această ocazie și câteva referiri la relația amoroasă cu Maya Jama.

Ruben Dias, primele declarații despre relația cu Maya Jama

Într-un interviu pentru publicația , fotbalistul portughez a fost întrebat dacă este îngrijorat de publicitate. Sportivul a declarat că duce o viață normală, în ciuda atenției publice de care are parte datorită faptului că este celebru.

De asemenea, fundașul lui Manchester City este conștient că nu poate evita atenția care i se acordă. În plus, vedeta se bucură de micile plăceri ale vieții și nu lasă faima să-l copleșească sau să-l facă să nu mai iasă din casă.

„Acasă sunt mult mai relaxat. Îmi plac parcurile, natura, plimbările. Desigur, nu pot face drumeții lungi, pentru că trebuie să mă odihnesc. Îmi plac câinii, filmele, muzica, concertele.

Dar nu mă privez de a merge la restaurante sau de a face cumpărături obișnuite. Merg la supermarket, la mall, oriunde am nevoie. Oamenii mă opresc uneori pentru o poză și accept cu plăcere.

Cred că în Anglia oamenii sunt, în general, foarte politicoși. Există întotdeauna excepții, dar în majoritatea cazurilor totul este în regulă.

Mi s-a întâmplat să fiu fotografiat în timp ce mâncam un burger, dar reușesc să găsesc un echilibru și pot trăi cu asta”, a mărturisit în urmă cu puțin timp Ruben Dias, mai arată sursa menționată anterior.

Ce planuri are iubita lui Ruben Dias

Maya Jama, plănuiește să facă o schimbare radicală în următoarea perioadă. Prezentatoarea de la Insula Iubirii vrea să renunțe la traiul din Londra și să se mute la Manchester, unde locuiește sportivul.

Cunoscuta moderatoare de televiziune vrea să fie mai aproape de partenerul de viață. Până la mutarea definitivă călătorește des în nord pentru a sta în penthouse-ul fotbalistului, evaluat la valoarea de 2,5 milioane de lire sterline.

Apropierea dintre cei doi a fost observată și în timpul meciurilor. Prezentatoarea îl susține enorm pe fotbalist, fiind prezentă la meciurile lui City de pe Etihad. Mai mult decât atât, Maya Jama este atrasă de farmecul acestui sport.

„Bristolul și Londra vor fi întotdeauna speciale pentru ea, dar îi place să petreacă mai mult timp în Manchester cu Ruben.

Orașul a devenit un centru al celebrităților – premiile Brit vor fi programate să aibă loc acolo pentru prima dată în februarie”, a spus o sursă apropiată de Maya Jama, pentru tabloidul .

Totodată, vedeta adoră simplitatea din Manchester, dovadă că petrece mai mult timp în acest oraș datorită relației cu Ruben Dias. Cuplul a fost văzut la numeroase întâlniri în oraș, precum și într-un magazin din centrul orașului Arndale, Manchester.