Ruby, „datorie” neachitată față de Alex Velea: „Am furat”

Ruby a devenit cunoscută în România în urmă cu aproximativ 10 ani, odată cu lansarea piesei Stinge lumina, dar puțini sunt cei ce care cunosc povestea piesei și faptul că aceasta îi aparținea, de fapt, lui Alex Velea. Artista a făcut dezvăluiri despre relația cu fondatorul Golden Boy, dar a spus și lucruri neștiute despre viața sa personală, într-un interviu sincer, acordat recent.

Ruby îi datorează succesul lui Alex Velea: „El mi-a făcut intrarea”

Ruby este o artistă asumată, creativă și cu „picioarele pe pământ”, după cum chiar ea s-a descris recent, . Nonconformista artistă recunoaște că se iubește, deși nu a fost mereu așa, iar asta o ajută și să se mențină în industria muzicală din România, unde lucrurile nu sunt deloc ușoare.

Pe de altă parte, Ana Claudia Grigore, căci acesta este numele său real, a avut și un înger păzitor atunci când a pășit în această lume. Este vorba de Alex Velea, omul care de-a lungul anilor a luat sub aripa sa mulți artiști la început de drum. Mario Fresh, Lino Golden, Zanni, toți au făcut sau încă fac parte din familia Golden Boy și nu numai.

Și de Ruby a avut grijă, după cum a povestit artista. La începuturile sale, iubitul Antoniei a „adoptat-o” și pe ea. L-a însoțit la concerte prin toată țara, unde o prezenta drept cea mai mare cântăreață , chiar dacă, spune ea, poate nu era nici măcar jumătate. De la Alex Velea, susține că a învățat tot ceea ce știe și că, în fața publicului, prezintă și o parte din el.

„Am furat de la el”

„Am furat de la el, am adus la mine, am asimilat. Eu pe scenă mă simt, așa, un pic Alex. Am libertatea lui, am bucuria lui și deschiderea lui față de scenă! Este un artist foarte, foarte, foarte bun și foarte mare și foarte generos! El cu generozitatea lui a ajutat mulți oameni ca mine să devină cineva. Alex este jumătate din tot ce fac eu”, a dezvăluit artista.

Mai mult, puțină lume știe că Stinge lumina, piesa care a făcut-o cunoscută în România, i-a aparținut, de fapt, lui Alex Velea. Fără să ceară nimic în schimb i-a oferit-o lui Ruby. Din acest motiv, solista recunoaște că, pentru restul vieții sale, jumătate din câștigurile sale financiare ar trebui să-i fie redirecționate lui.

„Ar trebui să-i dau pentru tot restul vieții mele jumătate, tot. Nici măcar n-a venit vreodată să spună: ‘bă, eu sunt creatorul tău. Eu sunt aici lângă tine, trebuie să-mi dai X%’. Never-ever n-a venit vorba despre bani. Eu am reușit să pășesc în industria muzicală cu adevărat în momentul în care el mi-a făcut intrarea.

El mi-a dat piesa lui. Stinge lumina era piesa lui, nu era piesa mea. Practic, a scos bani din portofelul lui și a zis, ‘i-ai tu pe aștia, nici măcar nu vreau nimic înapoi’”, a completat Ruby.

Ruby nu are pauză, dar nici nu-și dorește: „Mă trezesc din somn deja stresată”

În prezent, melodiile sale adună milioane de vizualizări pe YouTube și mai toate aparițiile sale de la evenimente atrag atenția, fie că se prezintă cu lanțuri pe față sau . Ruby se consideră norocoasă pentru succesul său, dar în spate stă și foarte multă muncă.

„Faptul că am fost crescută de mamaia m-a ținut cumva cu picioarele pe pământ de fiecare dată, nu mi-a permis să-mi iau vreun aer de vreun fel. În continuare, mă consider norocoasă că trăiesc fiind artistă și fac ceea ce iubesc și ceea ce am iubit încă din copilărie.

Niciodată nu am luat ca și cum mi se cuvine ceva. Pentru tot ceea ce am și pentru ceea ce îmi vine zilnic muncesc cu tot sufletul și tot psihicul! Eu singurică fac cam tot ce reprezint!”, a mărturisit Ruby.

Pentru artă, Ruby a lăsat în plan secund viața personală, motiv pentru care vacanțele sunt ceva aproape ireal din punctul său de vedere. Din cauză că vrea să fie la cârma propriei vieți, face totul singură, iar uneori stresul nu-i dă pace nici pe timpul nopții.

„Pentru mine nu există viață personală! Nu mă gândesc niciodată la o vacanță și pentru mine nici nu e normal să mă gândesc la o vacanță.

Îmi place așa de mult ceea ce fac și mi se pare că mă rup de la ceea ce iubesc eu cel mai mult. Sunt zile în care eu mă trezesc din somn deja încărcată, deja stresată de câte am de făcut”, a mărturisit vedeta.

„Nu știu să spun ‘nu’”

Un alt aspect care o consumă pe Ruby este faptul că vrea ca totul să iasă perfect, iar când simte că putea să facă ceva mai bine, se instalează regretele. Uneori, lucrul acesta se întâmplă pentru că s-a lăsat influențată de alții.

„Sunt super overthinker, gândesc foarte mult, analizez fiecare chestie. Sunt foarte vulcanică în mod personal, dar foarte calculată atunci când vine vorba de ce fac eu profesional!

Eu am o problemă, nu prea știu să spun ‘nu’. Mi-e rușine și trebuie să găsesc o variantă să împac și capra și varza. De cele mai multe ori, împac doar capra. Se mai întâmplă să mă las convinsă de oameni, dar nu prostită, și regret după aia”, a susținut Ruby.

„Mamaia”, soarele de pe cerul lui Ruby: „E un copil neascultător”

De departe, cea mai importantă persoană din viața lui Ruby este mamaia Gherghina. este cea care a crescut-o și de la care a moștenit tot ce era mai important. Ajunsă la bătrânețe, rolurile s-au inversat, artista fiind cea care acum se asigură că nu-i lipsește nimic „soarelui său”, așa cum o numește.

„Mamaia, la vârsta ei, nu-și mai permite multe răsfățuri. Eu nu-i dau voie să se răsfețe prea mult. Nu are voie suc, dulciuri, sărat….Dar nu ascultă. E un copil neascultător.

O răsfăț ca o iubesc foarte mult, râdem foarte mult împreună. Este jumătatea mea, este cu mine. Trăiește cu mine, nu cu altcineva. A mai fost plecată pe la tati, pe la fii ei…nici ea nu se simte (n.r bine), nici eu nu pot fără ea. Trebuie să fie cu mine”, i-a spus Ruby Ilincăi Vandici.

Bunica nu a vrut-o pe Ruby din cauza culorii pielii sale

Mamaia Gherghina a fost lângă artistă încă din prima zi a vieții sale și a iubit-o nespus de mult, mai ales pentru că era fată. Ulterior, au rămas doar ele două, deoarece părinții artistei au fost nevoiți să plece la muncă în străinătate, din dorința de a-i asigura un viitor și un trai mai bun.

„În momentul în care eu am venit pe lume, a luat-o razna. A pus monopol pe mine. După 3-4 ani, au plecat părinții mei în străinătate și atunci am rămas doar eu cu mamaia. Nici nu mă voia prima dată, că am ieșit neagră. A fugit de la spital, până nu m-am albit, nu s-a întors.

Părinții mei nu m-au abandonat, au plecat la muncă, că să-mi ofere un trai mai bun. Nu am crescut în luxuri. A reușit mamaia să umple golul pe care l-au lăsat ei. După fiecare plecare…era o despărțire, dar mereu mă împăca mamaia cu ceva”, și-a amintit Ruby.

„Tataie era cu sticluța”

Ruby se consideră o femeie puternică pentru că o altă femeie puternică a crescut-o. Fără școală, cu un soț căzut în patima alcoolului, bunica ei a reușit să crească trei băieți și pe ea, să se asigure că toți studiază, au un acoperiș deasupra capului și nu duc lipsă de nimic.

„Mamaia este mai mult decât mami și decât tati. Este pentru mine soarele de pe cer. M-a influențat foarte mult. Eu semăn foarte mult cu ea, în gândire, în principii. Crescând mi-am dat seama ce femeie puternică e, cum a avut grijă de toată familia. Tataie era cu sticluța, nu prea avea el treabă cu crescutul copiilor, cu adus bani în casă.

Mamaia a muncit în trei schimburi, a avut grijă de copii, a făcut case. Pentru mine este un model de super femeie. La fel și mami este o femeie extraordinar de puternică, dar este prima mea referință.

Mamaia nu a făcut școală. Pe ea părinții ei nu au dat-o la școală. Au fost 7-8 surori și ea a fost ultima și n-au iubit-o la fel. O trimiteau la muncă, să se mărite de mică…Ea nu știe să scrie, să citească. Ea a reușit din nimic. Mamaia e cea mai tare din toată familia”, a spus Ruby.

Ruby se consideră acum doar o „umilă slujitoare” a femeii căreia îi datorează totul și care îi este cea mai bună prietenă.

„Își pune tocuri în picioare, se probează cu rochii. Defilează. În casă, ea este vedeta. Eu sunt umila ei slujitoare. Mi-a zis ca atunci când era ea tânără și intra într-o cofetărie, stăteau înghețatele în loc”, a povestit cântăreața.

Câte operații estetice are, de fapt, Ruby: „M-au ajutat”

Mulți au criticat-o de-a lungul timpului că operațiile estetice i-au schimbat radical înfățișarea. Ruby nu neagă că a apelat și la ajutorul medicului estetician, dar și faptul că s-a maturizat și și-a schimbat stilul a avut un aport substanțial.

Când vine vorba despre intervențiile la nivelul feței, Ruby și-a făcut de două ori operație de rinoplastie și și-a pus fațete dentare.

„În 10 ani, omul se schimbă! Te schimbă și experiențele pe care le ai. Mai mergi și tu la o sală, alergi toată ziua să-ți faci treaba. Se vede asta, te conturezi! Ai alt acces la informații, toată lumea știe acum să se machieze.

Bineînțeles, m-au ajutat și operațiile estetice. Mi-am făcut nasul de două ori. Fațetele…dacă eu aș avea azi de ales să renunț la fațete sau la nas, aș păstra fațetele pentru că zâmbetul e cartea de vizită. Asta am făcut pe fața mea!

Asta cu nasul mă complexa. Mă apasă. Mă făceam cu mult negru la ochi ca să distrag de la nas. Încercam mereu să maschez. Abia așteptam să fac 18 ani”, a afirmat Ruby.

Ruby, experiență traumatizantă cu operația la sâni: „A fost ceva horror. Aveam crăpătură”

Dacă rinoplastia și fațetele i-au conferit încrederea în sine de care avea nevoie, operațiile la nivelul sânilor au devenit un un adevărat regret.

„Am intervenit la sâni și foarte rău am făcut. Am fost imatură, necoaptă, ușor influențată de trenduri și de ceea ce vedeam eu atunci. Nu mă cunoșteam pe mine să știu eu ce e mai bine și mai benefic pentru mine. Am făcut o greșeală. Am vrut să-mi fac sânii mai mici. După aia mi-am făcut sânii mari la loc câțiva ani mai târziu”, a dezvăluit Ruby.

După operația de augmentare mamară, Ruby nu a respectat indicațiile specialistului și a doua zi a urcat pe scenă, ceea ce a făcut ca implantul cu silicon să se deplaseze și rana să se deschidă.

„M-am dus la concerte, mi-a rămas implantul undeva aici, s-a întors cumva. A fost ceva horror. Am păcălit poporul cu televizorul! Încercam să par ok. A fost un complex mare al meu. Nici eu nu mă puteam uita.

Nu m-am dus nici măcar la medic după ce mi s-a desfăcut operația. Aveam crăpătură, zici că era o rochie ruptă. Nici nu cred că mai aveam atunci cum să mă operez imediat. Șapte ani mai târziu am avut încredere într-o doamnă doctor și în mine să mai fac pasul ăsta încă o dată”, a povestit solista.