Ruby, dezvăluiri despre relația specială cu bunica ei: “Normal că mă urmărește”

Ruby a vorbit despre relația specială pe care o are cu bunica ei, pe care o iubește necondiționat. Cele două se înțeleg foarte bine, iar cântăreața este susținută mereu de femeia care a crescut-o.

Ce spune Ruby despre relația specială cu bunica ei

Cântăreața are o relație foarte bună cu bunica ei, tanti Gherghina, femeia care i-a fost ca o mamă. Cele două fac glume una cu cealaltă atât în mediul online, cât și în viața reală.

Bunica ei, care , o susține în tot ceea ce face. Aceasta mereu o urmărește la TV atunci când apare la emisiuni sau când are concerte.

“Mereu se uită la mine când apar la televizor, mai ales la concertele de Sărbători sau concertele care sunt, în general, televizate.

Normal că mă urmărește mamaia. Stă în picioare, lipită în fața televizorului.”, a declarat artista pentru .

Femeia este foarte mândră de nepoata sa și de succesul pe care îl are încă de când s-a lansat în industria muzicală.

Atunci când o urmărește la TV, bunica are grijă să o laude pe Ruby de fiecare dată.

“Se uită și e mereu mândră, îți dai seama! Dacă sunt lângă ea îmi dă numai coate: ia uite, fata mea e în nu știu ce fel, fata mea vorbește mai nu știu cum.

E mândră ca orice părinte, ca să zic așa, și mă susține și m-a susținut întotdeauna.”, a mai spus cântăreața pentru sursa menționată.

Ruby și bunica ei nu își fac planuri foarte mari de sărbători deoarece artista are concerte în această perioadă. În fiecare an, tanti Gherghina are grijă să urmărească emisiunile și concertele în care nepoata ei apare de sărbători.

Solista nu va fi acasă nici în noaptea de Revelion deoarece va susține un concert.

Prin ce a trecut Ruby după moartea lui Nosfe

În urmă cu două luni și jumătate, Nosfe s-a stins din viață la puțin timp după ce a susținut un concert. Membrul trupei Șatra Benz avea doar 37 de ani și a decedat în urma unui infarct.

Moartea lui Darius Vlad Crețan i-a șocat pe apropiați și pe fani, dar și pe colegii săi de breaslă.

Ruby a fost devastată după decesul cântărețului, cu care avea o relație de prietenie. În cadrul unui concert, artista a interpretat melodia “Condimente”, lansată împreună cu Nosfe, în urmă cu câțiva ani, însă .

“A fost prima dată când am fost nevoită să cânt piesa de când a plecat Nosfe dintre noi și m-au năpădit emoțiile. Nu am mai putut să controlez piesa.

Am cântat-o cu noduri în gât, am încercat să fiu cât pot de puternică, dar nu mi-a ieșit.”, a povestit cântăreața pentru aceeași sursă.

Vedeta a simțit că oamenii împărtășesc aceleași emoții cu ea în acel moment. A fost foarte greu pentru ea să cânte melodia, mai ales că versurile o afectează.