Ruby, imagini care nu mai lasă loc imaginației. Cum s-a fotografiat artista

Ruby este una dintre cele mai dezinvolte cântărețe din România. Artista se mândrește cu corpul său și nu se teme să arate acest lucru. Ea a publicat pe rețelele de socializare imagini în care apare în ipostaze provocatoare, care nu lasă loc imaginației.

Ruby s-a fotografiat aproape nud și a publicat imaginea pe Instagram

Ruby nu a mai ținut cont de inhibiții și s-a fotografiat aproape dezbrăcată, în oglindă. Cântăreața nu se teme să-și arate formele pe care orice femeie și le-ar dori. A publicat apoi imaginea pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă faptul că nu are nimic de ascuns.

În fotografia alb-negru, frumoasa artistă poartă doar lenjerie intimă, iar bustul dezgolit și-l acoperă cu ajutorul mâinilor. Ruby a scris în dreptul imaginii o descriere care arată că este complet împăcată cu ea și că nu îi lipsește iubirea de sine.

„Asta e prietena mea cea mai bună”, sunt cuvintele care însoțesc postarea artistei.

Fanii au reacționat imediat

Ruby și-a obișnuit deja următorii de pe Instagram cu imagini în care apare în cele mai neobișnuite ipostaze. Cântăreața este urmărită de un număr foarte mare de persoane, care nu întârzie să reacționeze la fiecare postare.

La fel s-a întâmplat și de această dată, când sute de oameni au reacționat la imaginea în care focoasa brunetă emană senzualitate prin toți porii. În doar 10 ore, fotografia a înregistrat aproape 20.000 de aprecieri.

„Minunată. Sexy. Și cu o feminitate extrem de bine pusă în evidență”, i-a scris cineva.

„Mamă, ce bine arăți”, i-a transmis un alt urmăritor.

De ce nu își dorește Ruby să devină mamă?

Vedeta susține că mai are foarte multe de arătat legat de cariera muzicală și preferă să fie egoistă și să se pună pe primul loc.

„Încă nu simt că am ajuns în punctul în care să mă căsătoresc și să fac un copil. Mai am multe misiuni de îndeplinit în carieră. Neavând copil, îmi permit să fiu egoistă și să mă gândesc la ce vreau să îndeplinesc până când va veni momentul. Încă mă consider copil, încă sunt răsfățata familiei și sunt bucuroasă că pot să mai copilăresc.”, a mărturisit Ruby.