Cum arăta Ruby înainte de operațiile estetice. Imaginile care te vor lăsa fără cuvinte: „ De proastă mi-am pus implanturi.” – Foto

Ruby este o cântăreață celebră de la noi, cu forme perfecte, plină de tatuaje și se bucură de succes datorită pieselor pe care le lansează.

Înainte să devină cunoscută, artista arăta complet diferit. Ea a suferit câteva intervenții chirurgicale pentru a avea înfățișarea din zilele noastre.

Fanatik vă prezintă o serie de imagini cu vedeta TV din vremea liceului, ori chiar de la începutul carierei muzicale.

Ruby, înainte de operațiile estetice

Ana Claudia Grigore s-a lansat pe piață prin 2010, însă a cunoscut celebritatea doi ani mai târziu, după ce a lansat piesa Stinge Lumina, care a propulsat-o pe primele locuri în topurile muzicale.

Cântăreața arăta complet diferit la acea vreme. Când era o tânără necunoscută din Medgidia, Ruby nu avea niște tatuaje, nici implanturi mamare.

Artista a suferit câteva intervenții chirurgicale pentru a arăta ca și în zilele noastre. Astfel, medicul chirurg i-a operat sânii, vedeta punându-și implanturi mamare care au transformat-o într-o femeie fatală. De altfel, înnebunită după tatuaje, vedeta și-a desenat tot brațul, apoi spatele și șoldurile.

În urmă cu doi ani, Ruby a ales să-și schimbe și dantura și a ales fațetele pentru schimbarea zâmbetului, nemulțumită fiind de cum arătau în mod natural dinții ei. Acum, dinții cântăreței sunt mai mari și mai proeminenți.

O altă schimbare pe care Ruby a făcut-o a fost operația de rinoplastie. Pentru că avea nasul mai lung și puțin cârn, artista a trecut pragul medicului chirurg, care i-a îndreptat nasul și l-a micșorat. Artista a fost mulți ani complexată de înfățișarea ei, iar când a avut ocazia a renunțat complet la principiile pe care le avea și executat intervenția chirugicală.

„ Mi-am făcut două operații de rinoplastie. Una după ce am împlinit 18 ani, pentru că aveam un nas mare și strâmb. Îmi pare foarte rău că mi-am făcut implant mamar. Pe mine m-a complexat foarte tare nasul. Am așteptat foarte mult să fac 18 ani ca să-mi fac rinoplastie.

Pasul acesta mi-a schimbat percepția despre mine. A doua operație la nas am făcut-o acum 2 ani și puțin, pentru că am simțit că este loc de mai bine. Îmi place mult pentru că arată natural. Arată de parcă l-aș avea eu de o viață. Mi-am pus acid hialuronic în buze, dar rău am făcut. Arătam ciudat rău și arătam rău.”, a declarat Ruby.

După aceste intervenții, Ruby și-a pus implanturi, și-a mărit buzele și a apelat la medicul estetician și pentru injecții cu botox în pomeți și pentru diminuarea ridurilor fine.

„ Nu este om pe care să-l placă toată lumea. Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complicat și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție. Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul.

După ceva ani am văzut că la modă erau sânii cum îi aveam în liceu. Și am ce?! Eu nu sunt la modă?! Și mi-am făcut implanturi de silicon. Nu pot să… Nu-mi plac sânii mei în momentul acesta. Ar trebui să-mi scot implanturile. Nu am atât timp cât să-mi permit să stau la pat. Am complicat și eu lucrurile că a doua zi eram pe scenă. Sânul stâng nu e de ieșit în oraș… Trebuia să-mi fac lucrul acesta de multă vreme.”, a declarat Ruby, pentru Viva.

A fost jurnalist înainte să fie cântăreață

Ruby a scris pentru două publicații pentru adolescenți înainte să devină cunoscută ca și cântăreață. Mai întâi, ea a devenit celebră peste hotare, apoi s-a lansat cu mai multe hituri sub aripa lui Marius Moga.