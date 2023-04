Ruby, pronostic clar pentru Survivor! Ce spune despre Te Cunosc de Undeva și cu cine vrea la America Express

În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa Ruby, una dintre vedetele care a luat parte la mai toate reality-show-urile posibile, a făcut câteva pronosticuri clare. Și a vorbit despre Survivor, despre Te Cunosc de Undeva, și, cu umor, a dezvăluit că vrea să meargă la America Express cu cea mai controversată concurentă din ultimul sezon. De asemenea, Ruby a făcut o serie de dezvăluiri fierbinți din intimitatea ei.

Ruby spune cine câștigă Survivor și pe cine iubește de la Te Cunosc de Undeva

Ruby este fostă concurentă în aproape toate reality show-urile din România. Ea a fost la Survivor, Sunt Celebru scoate-mă de aici, Te Cunosc De Undeva și Asia Express. Artista ne spune cine va câștiga Survivor 2023, potențialii câștigători ai Te Cunosc De Undeva și cu cine ar merge în America Express.

Ruby a dat cărțile pe față și în ceea ce privește viitorul ei. Viitorul de mămică. Ba mai mult, vine cu detalii atât despre nunta ei, cât și despre ce se va mai întâmpla în cariera ei.

Fosta Faimoasă de la Survivor n-a dezvăluit că urmărește cât de mult poate show-ul din Dominicană. “Nu mă uit cu sfințenie pentru că mai contravine programului meu”, declară artista pentru FANATIK. Iar anul acesta, la Survivor, Ruby o susține pe Carmen Grebenișa. ”Țin cu Carmen, normal”, ne spune frumoasa Ruby.

Motivul pentru care artista o susține pe Carmen Grebenișan este că cele două au petrecut o mare parte din anul 2022 împreună. “Am petrecut jumătate din anul trecut împreună, la Dancing on Ice și a fost foarte drăguț”, spune Ruby.

Ba mai mult, ne dă detalii în exclusivitate și despre cum este cu adevărat influencerița. “Este o fire foarte energică, este o fată foarte bună și foarte dedicată”, spune ea. „Carmen este cea mai umană, naturală, o fată cu suflet, o fata pe care o pui la rană”, mai precizează Rubi și își întărește pronosticul. „Anul acesta câștigă Carmen”.

Ruby, aventuri culinare la Te Cunosc de Undeva

Ruby este o mare gurmandă, așa că i-a ”terorizat” pe ospătarii de la Te Cunosc De Undeva. “Am văzut un ospătar că aduce un platou, așa, în văzul tuturor. L-am rugat să ascundă doar unul pentru mine”, spune, râzând, Ruby.

Când vine vorba de show-ul de la Antena 1, Ruby îl susține pe Jean Gavril. ”Jean Gavril, este primul care îmi vine în minte, tot așa pentru că am fost împreună la Dancing on Ice, am legat acolo o prietenie foarte drăguță”, spune ea.

Părerea bună pe care o are despre artist a fost întărită și de comportamentul lui din show-ul de la Antena 1. ”L-am urmărit acolo,, alături de fratele lui Dinu, la Asia Express și am fost pur și simplu îndrăgostită de cretineala și de rătăcirea lor”, spune Ruby.

Normal, ca o femeie care se respect, susține și o echipă de fete de la Te Cunosc de Undeva. ” . Girl power, normal”, spune Ruby care nu ascunde că e amică bună cu Amna. Dar nu exclude să câștige, până la urmă, o echipă mixtă.

”La Juno țin așa ca la un frățior mai mic, cu toate că nu ne vedem foarte des, de fiecare dată când ne vedem e așa o energie și o bucurie”, spune ea, recunoscând că o place și pe colega lui Juno, Nicole Cherry.

Artista mănâncă, dar… consumă repede!

La 34 de ani, artista mănâncă absolut tot ce își dorește, dar totuși silueta ei rămâne invidiată de multe dintre femei. Ne-a recunoscut că deși nu este cea mai mare fană a sălii de forță – “Îmi place foarte mult atunci când nu merg” – , dar totuși merge des.

Cu toate astea, mărturisește și că se folosește de norocul cu care a fost înzestrată de Mama Natură. “Am un metabolism care funcționează în favoarea mea”, spune Ruby.

Cu cine ar merge Ruby la America Express?

Experiența Asia Express, acum America Express, ar mai repeta-o, dar cu alt partener. „Aș merge cu Andreea Bălan, ne-am distra tare, cu Bălanca am rupe tot, am termina Asia Express înainte să se facă.

Suntem foarte ambițioase, foarte muncitoare, vesele, nebune așa naturale, cred că ne am potrivi și dacă întrebi pe ea sigur o să îți zică la fel”, spune Ruby, pentru FANATIK.

În altă ordine de idei, până să mai meargă la show-uri tv, Ruby este focusată pe cariera ei. Focoasa artistă a lansat acum 2 luni, piesa Paris de care este foarte mândră. “O piesă foarte frumoasă, o opera de artă”, spune ea. Este chiar una dintre cele mai bune piese ale artistei și, în plus, are implicații personale. ”Mă atinge cel mai profund în inimioara”, explică, cu umor, Ruby.

Va fi cântăreața mămică sau mireasă?

Întrebarea veșnică a publicul în ceea ce privește viața personală a lui Ruby a primit, în sfârșit, răspunsul. nici anul acesta, justificarea fiind că ea are alte lucruri la care trebui să se concentreze.

“Anul asta nu, poate nu știu când, sunt alte lucruri la care mă concentrez. Adică cum ar fi ce fac anul asta muzical, ceea ce fac anul viitor”, spune ea. Nici în 2024 artista nu va lua în calcul rolul de mireasă.

„Căsătoria nu trebuie să se întâmple neapărat ca să facă un cuplu unit și fericit”, ne spune ea. Cât despre rolul de mămică Ruby spune că este foarte concentrată pe ceea ce face acum.

“Nu e ceva care îmi trece prin cap în viața mea de zi cu zi pentru că sunt foarte focusată pe ceea ce fac. Am foarte multe responsabilități, n-aș putea să mă dedic”, mai spune Ruby, pentru FANATIK.

Copiii lui Ruby: cele 11 animale

Anul trecut Ruby a pierdut doi motani, dar în urmă cu două săptămâni ea a adoptat încă o pisică, numărând la ora actuală ”doar” 11 animale acasă. “Am 2 caței și se înțeleg cu pisicile, că au venit după pisici, intră teritoriul lor”, ne zice Ruby.

Ea chiar se declară a fi „animal-girl” și nu poate alege între câini și pisici. „Iubesc toate animalele din lume. Fie că sunt frumoase, fie că sunt urâte, că mi-e frică de ele, că nu mi-e frică de ele, vreau ca toate animalele să fie fericite și să trăiască într-o lume fericită”, spune ea. Ruby chiar preferă animalele în locul oamenilor. “Între animale și oameni aleg animalele”, spune Ruby, ferm.