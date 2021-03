Ruby și-a șocat fanii. Cu ce obiect vestimentar doarme artista pe cap

Ruby este una dintre cele mai excentrice cântărețe de la noi, dar de data asta și-a șocat fanii. Frumoasa brunetă a dezvăluit, fără nicio urmă de jenă, cu ce obiect vestimentar doarme pe cap atunci când vrea să aibă un somn odihnitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a făcut mărturia intimă pe rețelele de socializare, acolo unde le-a arătat internauților cum reușește să doarmă când soarele răsare și începe să-i pătrundă prin fereastră. E vorba de un detaliu la care probabil nu te-ai fi gândit până acum.

Cântăreața a găsit soluția perfectă atunci când se culcă spre dimineață și vrea să doarmă fără să fie deranjată de nicio rază de lumină. Mai exact, Ruby folosește o pereche de lenjerie intimă pe care o pune pe cap pentru a o proteja de orice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ruby și-a luat internauții prin surprindere. Cum doarme cântăreața

„Bună dimineața! S-a trezit dulceața! Curioși ce e în capul meu? Vreți să știți? Poate crede cineva că nu am nimic în cap. Să-mi trimiteți un premiu, după ce v-am dat ideea asta, pentru că tocmai v-am schimbat calitatea somnului.

Cum fac să dorm bine? Secretul este că imediat cum se crapă de ziuă, îmi trag o pereche de chiloți cu talie înaltă pe cap, mi-i trag pe ochi și dorm, nu mă trezește nimeni.

ADVERTISEMENT

Azi-noapte m-am culcat la 05:00 și cum a pătruns lumina, cum mi-am tras chiloțeii”, a mărturisit Ruby pe Instagram, acolo unde este foarte activă cu comunitatea sa de fani.

Ana Claudia Grigore, așa cum se numește în realitate artista, este foarte atentă la fanii săi, cărora le dezvăluie tot felul de lucruri. Bruneta vorbește frecvent despre bunica sa, care a crescut-o de la o vârstă fragedă, dar puțin despre viața sa personală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața este o femeie cuminte și cu capul pe umeri, în ciuda celor 15 tatuaje care o fac să pară dură. Vedeta este foarte discretă legat de iubire, cunoscându-se că a avut numai doi iubiți până acum, una dintre relații fiind cu fostul ei dansator.

„Nu aveam voie să am iubiți în adolescență. Primul iubit l-am avut la vârsta de 17 ani. Robert, (n.r. actualul partener de viață), este al doilea bărbat din viața mea. Robert a fost dansatorul meu multă vreme, am fost prieteni mult timp, dar cred că am avut mereu ceva pentru el în adâncul sufletului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-a cucerit prin faptul că este copilăros ca și mine. Avem grijă împreună de animăluțe pe care le iubim foarte mult. Avem patru pisici și cinci căței, aproape toate animăluțele sunt adoptate, cu o singură excepție”, a declarat artista la un moment dat, notează cancan.ro.