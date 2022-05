Ruby, vacanță cu peripeții. Ce i s-a întâmplat în Dominicană: „Au fost niște zile foarte urâte”

Ruby a povestit prin ce a trecut în vacanța din Republica Dominicană. Cântăreața a vrut să îmbine utilul cu plăcutul și a filmat acolo videoclipul celei mai noi piese ale sale. Totuși, lucrurile nu au mers conform planului și a avut parte de câteva zile aglomerate.

Ruby a avut parte de câteva zile dificile în vacanța din Dominicană. Prin ce peripeții a trecut

În luna septembrie a anului trecut, a petrecut trei săptămâni în Republica Dominicană. Ruby nu a mers singură, ci cu întreaga sa echipă, pentru a filma și videoclipul celei mai noi piese ale sale.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Lucrurile au luat însă o întorsătură nefericită atunci când au ajuns la destinație pentru că regizorul nu a fost lăsat să intre în țară.

„La intrarea în Republica Dominicană, l-am pierdut, să zic așa, pe regizorul nostru. Pentru că a fost oprit de către vameși și întors în Madrid.

ADVERTISEMENT

Au fost câteva zile foarte dificile și foarte urâte care se petreceau într-un peisaj de paradis, într-un loc extraordinar.

A trebuit să umblăm pe la imigrații, pe la fel și fel de vămi, ca să reușim să-l aducem la noi. Și am reușit și după aia a fost extraordinar de frumos”, a povestit Ruby într-un interviu acordat pentru

ADVERTISEMENT

Cui i se datorează caracterul puternic al lui Ruby: „Mamaia e sufletul meu pereche”

Ruby a dezvăluit că știe să se impună în orice situație și că a învățat acest lucru de la mama sa, . Artista are o relație foarte apropiată cu cea din urmă, despre care spune că este cel mai important om din viața sa.

„Știu să dau cu pumnul în masă, știu să port și pantaloni, știu să port și fustă. Am învățat de la mamaia, am fost crescută de o femeie foarte puternică. Am învățat de la mama mea, am exemple foarte bune și foarte puternice în familie de la care să mă inspir.

ADVERTISEMENT

Mamaia e sufletul meu pereche, este viața mea, este inima mea. Sper că și părinții mei să nu se uite, să se oftice, să fie geloși. Ei sunt numărul 1,5, mamaie e 1”, a declarat artista.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ruby nu îi povestește bunicii sale atunci când trece prin momente grele deoarece nu își dorește să o împovăreze cu astfel de informații.

„Nu mă duc la mamaie să-i povestesc problemele mele, pentru că ea a avut o viață încărcată de probleme și de greutăți.

Vreau acum să-i prezint partea frumoasă a vieții, partea plină a paharului. Nu vreau să o încarc pe ea cu luptele mele. Îmi doresc să o fac cea mai fericită”, a mărturisit cântăreața.