Rudele Alexandrei au ajuns la audieri. Tatăl gravidei, în stare de șoc: ”Mi-am dat seama că e grav”

În acest context, părinții fetei au ajuns la audieri alături de fratele acestuia, iar tatăl Alexandrei a făcut o serie de declarații șocante. Femeia s-a chinuit timp de 7 ore pe un pat de spital din Botoșani, fără să fie băgată în seamă de medici. Le-a trimis mesaje rudelor, prin care se plângea că nu mai poate de durere, însă în cele din urmă s-a stins.

Rudele Alexandrei au ajuns la audieri

Acum, părinții, soțul și fratele Alexandrei au venit la sediul Poliției din Botoșani alături de o avocată. În acest dosar au dat declarații până acum asistenta, medicul curant și o infirmieră, conform News.ro. Tatăl Alexandrei speră că vinovații vor fi trași la răspundere și a povestit cum a aflat despre moartea fiicei sale.

ADVERTISEMENT

“Am vorbit cu Alexandra ultima oară seara, nu prevedea nimic că așa ceva se va întâmpla. Era o seară normală. Am plecat să o duc pe soție la spital, că era în tură de noapte. Am rămas acasă cu cele mici să ne jucăm.

Nu am mai sunat-o și eu, ca să o las în pace, să nu încurc. Dimineața, soția mi-a spus: vino repede, să mergem la maternitate. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav. Cât am tras mașina, într-un minut m-a sunat”, a declarat bărbatul conform monitorulbt.

ADVERTISEMENT

după o noapte pe un pat de spital la Maternitatea din Botoșani, din cauza unui edem pulmonar. Sarcina i se oprise din evoluție și i-a provocat o hemoragie masivă, însă medicii de acolo nu au mișcat un deget pentru a o ajuta. Singura care a realizat că situația e critică e o asistentă, care a fost ignorată de medici.

Cazul Alexandrei a șocat opinia publică și i-a scos în stradă pe oamenii din Botoșani, care se adună cu sutele de câteva zile în fața spitalului, pentru a cere dreptate pentru fată. Potrivit avocatei familiei, telefonul Alexandrei a fost ridicat de către anchetatori drept probă, pentru a stabili când a fost trimis fiecare mesaj către familie, dar și către medici.

ADVERTISEMENT

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava sunt cei responsabili de acest caz. Mama Alexandrei a mărturisit că nicio clipă nu a crezut că medicii o vor lăsa pe fata ei să moară fără să intervină. Din păcate acest lucru s-a întâmplat și în anul 2023 o tânără a murit cu zile într-un spital, pentru că medicii au fost indiferenți.

“Eu eram de gardă, dar am zis nu îndrăznesc, pentru că noi pentru asta lucrăm, pentru asta muncim, ca să ajutăm oamenii. Deci nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină, dar după ce am văzut mesajul Nu am aer, nu a mai răspuns la telefon absolut nimeni. Atunci am plecat la maternitate. Toate asitentele şefe cu care colaboram, toate m-au asigurat: Trebuie să vină medicul”, a declarat mama Alexandrei.

Inclusiv ministrul sănătății Alexandru Rafila a anunțat că este afectat de acest caz și i-a acuzat pe medicii de la acest spital de lipsă totală de empatie. ”A fost situaţia de la Botoşani care, cel puţin pe mine, m-a afectat foarte serios şi care cred că trebuie să ne dea de gândit în ceea ce priveşte modul în care abordăm relaţia medicului cu pacientul şi poate că ar trebui să lucrăm mai mult şi la partea de empatie care generează pacientului încredere şi care evită incidentele legate de situaţii cum a fost cea de la Botoşani”, a declarat Alexandru Rafila.