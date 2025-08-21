News

Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste pe A1 dau vina pe autorități. Reacția DGASPC: „Ce iubire la 13 ani cu unul de 18 ani, nu există așa ceva!”

Familiile tinerilor care s-au sinucis din dragoste dau vina pe autorități pentru producerea acestei tragedii. Reacția DAGSPC: „Nu există iubire la 13 ani”
Mădălina Cristea
21.08.2025 | 21:05
Familiile tinerilor care s-au sinucis din dragoste acuză autoritățile. Cum răspunde DGASPC: „Nu există iubire la 13ani...”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Știrileprotv.ro

Povestea celor doi tineri care s-au sinucis din dragoste a emoționat o țară întreagă. Georgiana avea doar 14 ani, în timp ce Ionuț avea 19, iar diferența de vârstă dintre ei i-a adus în punctul în care să prefere să moară împreună. Convinși că iubirea lor este imposibilă, momentan, cei doi tineri s-au luat în brațe și au sărit în fața unui TIR, care circula pe A1 București – Pitești.

Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste dau vina pe autorități

Rudele îndurerate susțin că nu au avut nicio problemă cu relația celor doi, în timp ce lansează acuzații dure la adresa autorităților. Mama Georgianei susține că reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu au venit acasă și au amenințat-o că îi iau fata dacă nu intervine. „Ea mi-a spus: mami, să nu mă lași să mă ia de lângă tine”, povestește femeia.

Nici rudele băiatului nu erau împotriva relației lor. Mătușa lui Ionuț a declarat pentru Știrileprotv.ro că tinerii s-au simțit presați de reacția autorităților și nu au mai vrut să trăiască așa: „Erau doi copii îndrăgostiți, cu visuri și speranțe. Nu au vrut să mai trăiască așa, cu du-te-vino și amenințări”, a mărturisit femeia.

Autoritățile, însă, au o altă variantă. Reprezentanții DGASPC Giurgiu recunosc că monitorizau relația celor doi tineri, însă neagă că ar fi făcut acuzații sau că ar fi amenințat părinții. Cu toate acestea, conducerea insistă că părinții fetei nu ar fi trebuit să permită o relație cu un băiat major. „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva”, a declarat șeful DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan.

Reacția DGASPC: „Nu există iubire la 13 ani cu unul de 18 ani”

Întrebat dacă angajații DGASPC i-a amenințat pe părinții fetei, Vișinel Bălan susține că aceștia doar au fost anunțați ce se întâmplă în cazul în care vor descoperi că este vorba de neglijare. În acest context, spune el, Georgiana trebuia să fie luată de acasă, fiindcă era neglijată.

„Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie. Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat această situație”, a declarat bărbatul.

