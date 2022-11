Rugăciunea prin care artista Laura Olteanu a rămas însărcinată: ”La o lună, Maica Domnului a înfăptuit această minune”

Cântăreața de muzică populară Laura Olteanu a trăit o minune. Artista spune că a rămas însărcinată a doua oară cu ajutorul unei rugăciuni.

Artista Laura Olteanu a rămas însărcinată în urma unei rugăciuni făcătoare de minuni

Laura Olteanu încerca de un an de zile să mai aibă încă un copil, dar fără rezultat. Soarta a făcut ca într-o zi să meargă într-o biserică din Suceava, iar acolo să găsească

ADVERTISEMENT

”Nicolae a venit pe lume in urma unei rugaciuni pe care am gasit-o la biserica Sf. Dumitru din Suceava, o rugaciune facatoare de minuni.

Am gasit-o intamplator acolo, in lumanarar, am luat-o acasa, am citit-o conform indicatiilor, zece seri consecutiv, cum era scrisa de trei ori.

ADVERTISEMENT

Si la o luna de zile, Maica Domnului a infaptuit aceasta minune. Eu nu-mi pusesem nicio dorinta, noi ne doream foarte mult un copil si nu venea, era deja un an de zile”, a relatat Laura Olteanu pentru

Laura Olteanu vrea ca fiul ei să devină preot: ”Îi place să bată toaca, e atras de clopote”

Laura Olteanu a mai precizat că mare i-a fost mirarea când a aflat la o lună după rugăciune că a rămas însărcinată și mai ales cu băiat,

ADVERTISEMENT

Și-a botezat fiul Nicolae, care acum are 7 ani și este atras de biserică. Mai mult, cel mic ar avea înclinații pentru taina preoției, iar solista vrea să-l susțină pe acest drum.

” (…) Îi place sa bata toaca, e atras de clopote! In miezul noptii cand nu poate dormi, isi pune pe youtube clopote. Cand mergem la biserica, tremura daca nu il urc in clopolnita sa traga clopotele”, a mai detaliat Laura Olteanu.

ADVERTISEMENT

Fiul Laurei Olteanu a venit pe lume în a doua căsnicie a solistei, care mai are din primul mariaj o fetiță. Cântăreața spune doar cuvinte de laudă pentru actualul partener, care este un om de afaceri ce tot o chema la evenimente în trecut. Deși este mai mic cu șase ani decât artistă, aceasta îl consideră foarte matur.