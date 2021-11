Rugămintea echipei Invictus România pentru Laurențiu Reghecampf: „Vă rugăm să opriți sângerarea și să luați campionatul”. Video

Caporalul-eroul Cristian-Marius Cănuci și maiorul Florin Jianu, membri ai Invitus România, au făcut o vizită în cantonamentul Universității Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, care se sărbătorește pe 11 noiembrie.

Laurențiu Reghecamp și elevii lui au aflat despre oamenii care își fac datoria pentru țară

Cetățean de onoare al Craiovei și decorat de președintele țării cu Medalia Națională „Serviciul Credincios”, Marius a ținut un speech cu totul special în fața alb-albaștrilor.

„V-aș ruga să nu uitați niciodată că, dincolo de familie, prieteni și așa mai departe, există niște oameni departe de casă, care își fac datoria pentru țară așa cum vi-o faceți voi pentru club.

ADVERTISEMENT

Am fost acolo, am fost de două ori în Afganistan, prima dată în 2010, a doua oară în 2014. Sunt unul dintre militarii răniți ai României. Am avut noroc să scap. Un coleg de-al meu a murit, cinci au fost răniți, pierzându-și mâini și picioare.

Invictus România a pornit undeva din Marea Britanie

Știu că e greu să-ți imaginezi viața dacă nu ai o mână sau un picior. Colegii mei au continuat lupta pe care o au zi de zi și s-au alăturat proiectului Invictus. Invictus România a pornit undeva din Marea Britanie, inspirat de Prințul Harry, care a fost doi ani în Afganistan și a îndeplinit misiunea.

ADVERTISEMENT

Și, așa cum voi faceți sport în fiecare zi și ne inspirați pe noi, ne ajutați să iubim echipele de fotbal și în special Universitatea Craiova, așa și militarii răniți încearcă să-și ducă viața mai departe prin spor, crezând că este singurul mod în care se pot reintegra într-o societate normală.

„Ordin” pentru Laurențiu Reghcampf: „faceți oamenii fericiți”

V-aș ruga să luptați cât puteți să faceți niște oameni fericiți, pentru că știți foarte bine că aceste culori înseamnă foarte mult și este o onoare pentru voi, bănuiesc, dar și o povară. Mulțumesc mult de tot!”, a spus Marius Cănuci în fața antrenorului Laurențiu Reghecamp și a antrenorului.

ADVERTISEMENT

Totodată, el i-a dat tehnicianului câteva cadouri simbolice: o capelă militară un tricou Invictus și simbolul batalionului din care face parte și un garou. „Este un cadou simbolic, un garou care oprește sângerarea.

Laurențiu Reghecamp are misiunea să oprească sângerarea Universității Craiova

Dincolo de război avem nevoie să rămânem în viață. V-aș ruga să opriți sângerarea asta și să ajutați echipa să câștige campionatul”, i-a spus caporalul lui Reghecampf, după care i-a înmânat tricoul oficial al Invictus România.

ADVERTISEMENT

La rândul lui, tehnicianul le-a făcut cadou celor doi tricouri personalizate, cu numerele 8, pentru maiorul Jianu și 7 pentru caporalul-erou Cănuci.

În luna martie a anului 2004, Marius și cinci camarazi ai săi au fost prinși la Kandahar într-o capcană a teroriștilor. Blindatul de luptă cu care erau în patrulă a fost ținta unui atac cu o mașină-capcană, plină cu explozibil.

ADVERTISEMENT

Cănuci și-a dat seama că sublocotenentul Ionuț Alin Marinescu, comandantul echipajului, a rămas fără un braț. El i-a acordat primul ajutor, iar, ulterior, medicii au precizat că a supraviețuit ca urmare a acelor îngrijiri primite după atacul terorist sinucigaș.