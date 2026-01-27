Rugămintea lui Denis Alibec pentru Gigi Becali! Patronul de la FCSB a recunoscut tot: „Ai fost praf, mă!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a dezvăluit ce a discutat cu Denis Alibec, fotbalist care l-a dezamăgit de la revenirea sa la campioana României după ce a marcat un singur gol.
27.01.2026 | 19:16
Rugamintea lui Denis Alibec pentru Gigi Becali Patronul de la FCSB a recunoscut tot Ai fost praf ma
Alibec nu mai primește credit din partea lui Becali
Omul de afaceri Gigi Becali a anunțat ce planuri are pentru echipă, care este într-o luptă dură pentru a prinde play-off-ul, iar Denis Alibec nu este unul dintre oamenii pe care se va baza în viitorul apropiat.

Gigi Becali dezvăluie ce a discutat cu Denis Alibec

Gigi Becali a recunoscut că a discutat cu Denis Alibec, jucător ce părea aproape de plecarea de la FCSB în această iarnă, și a dezvăluit ce rugăminte a avut atacantul. De asemenea, latifundiarul din Pipera spune că Ștefan Târnovanu va lua loc pe banca de rezerve pentru ca un fotbalist U21 să apere.

„I-am spus și lui Alibec. Că domne, că dați-mi și mie două meciuri măcar. Ți-am dat, mă, dar de câte ori te-am băgat ai fost praf. Mi-a zis că vrea și el două meciuri. Nu am cum să-i dau două meciuri acum. După care asta a fost. Tu, ca să știi, Târnovanu, o să apărăm cu U21, cu copil în poartă.

Și așa, aici, prin România, mingea nu prea ajunge pe la noi prin careu. Nu are voie să ajungă, presing! CFR ce a avut? 5 șuturi pe poartă și am luat 4 goluri. Nu trebuia să fie nici alea, 1-2 pe poartă, maxim, trebuie să aibă adversarul. Trebuie să zbârnâie echipa toată și să câștigăm toate cele 7 meciuri”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-a descurcat Denis Alibec de la revenirea la FCSB

Denis Alibec a fost adus de FCSB în vară, de la Farul Constanța, pentru a fi dublura lui Daniel Bîrligea, însă așteptările pe care bucureștenii le-au avut de la el nu s-au potrivit cu cele întâmplate. În cele 14 meciuri, atacantul a marcat o singură dată și a oferit 2 pase decisive.

El a avut și probleme cu fanii, când după meciul pierdut cu Metaloglobus, 1-2, la Clinceni, s-a contrat cu o parte dintre suporterii din Peluza Nord. În cele din urmă a existat o reconciliere și jucătorul s-a împăcat cu cei pe care i-a acuzat că l-au înjurat de familie.

Momentul în care Alibec i-a supărat pe cei de la FCSB

În finalul anului 2025, când Daniel Bîrligea a avut probleme medicale, Denis Alibec a decis să se opereze și el, chiar dacă putea să mai aștepte și să-și facă intervenția chirurgicală în pauza competițională. Hotărârea luată de atacant părea că este picătura care a umplut paharul, mai ales că nu s-a consultat cu staff-ul echipei bucureștene.

„Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist. A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări”, spunea Mihai Stoica în decembrie la FANATIK.

