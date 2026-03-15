„Rugați-vă pentru Tottenham!” Fanii lui Spurs, reacții fabuloase când au aflat că Drăgușin e titular cu Liverpool: „Parcă te aștepți deja la o înfrângere”

Radu Drăgușin a fost trimis titular în meciul pe care echipa sa, Tottenham, îl joacă luni în deplasare cu Liverpool pe Anfield. Fanii lui Spurs nu au primit prea bine vestea că fundașul român va începe jocul din primul minut și s-au declarat sceptici că favoriții lor pot scoate ceva din duelul cu „cormoranii”.

Misiune imposibilă pentru Tottenham!? Liverpool, favorita clară în duelul de pe Anfield

Tottenham traversează o criză totală. Echipa antrenată de Igor Tudor nu a mai câștigat un meci în Premier League din luna decembrie și există un risc real să retrogradeze în Championship dacă lucrurile nu se schimbă în săptămânile imediat următoare, întrucât în prezent se află la doar un punct de zona roșie a clasamentului.

. Lotul este serios afectat de probleme medicale. Nu mai puțin de 12 jucători sunt indisponibili din cauza accidentărilor și a suspendărilor. Banca de rezerve este foarte scurtă, cu doar cinci jucători de câmp, dintre care trei provin de la echipa de juniori.

Drăgușin, contestat dur de fanii lui Spurs înainte de duelul cu Liverpool

și îl așteaptă un meci extrem de dificil. Fundașul român va evolua într-o linie defensivă alături de Danso și Porro, care la bază este fundaș de bandă. Fanii lui Spurs sunt de părere că favoriții lor nu au aproape nicio șansă în partida de pe Anfield.

„Sarr și Gray la mijloc, Danso și Drăgușin fundași centrali. O să ne rupă Liverpool azi”.

„Tactica lui Liverpool probabil va fi simplă: să îi lase pe oricare dintre jucătorii ăștia cu mingea, pentru că de acolo vor veni greșelile și golurile lor. O înfrângere la două cifre nu pare deloc imposibilă azi. Rugați-vă pentru Tottenham!”.

„Îmi place că, în schema asta, nimeni nu știe exact unde joacă Gray. Drăgușin nu acoperă deloc spațiile din spate, mai realist de atât nu se poate”.

„Nu pot să nu am senzația că Drăgușin va avea o zi foarte grea în sistemul ăsta”.

„Danso, Drăgușin și Porro, trio-ul morții în centrul apărării”.

„Cu Drăgușin în teren parcă te aștepți deja la o înfrângere”.

„Când îl văd pe Drăgușin titular, parcă nici nu mai am chef să mă uit la meci”, au scris fanii lui Spurs pe rețelele de socializare cu o oră înainte de meciul cu Liverpool.

Echipele de start la Liverpool – Tottenham: