Victor Leon a așteptat 4 ani ca să îmbrace tricoul naționalei României de rugby. Va debuta contra Olandei: ”Eram convins că vin aici. Sunt un produs românesc”

Stejarii întâlnesc la sfârșitul săptămânii reprezentativa Țărilor de Jos și sunt obligați să câștige pentru a termina pe locul 3 în clasamentul cumulat al Rugby Europe Championship, edițiile 2021 și 2022. Moldoveanul Victor Leon este noutatea din lotul lui Andy Robinson.

Victor Leon: ”Din 2009 am visat să joc pentru România”

Înaintașul moldovean Victor Leon va debuta în tricoul naționalei României în meciul contra Olandei, extrem de important pentru Stejari în de anul viitor.

Originar din Republica Moldova, Leon se consideră un ”produs românesc”. A ajuns în România în 2009, la Dinamo, și mărturisește că încă de atunci visa să joace pentru România.

”Când am început la Dinamo în 2009 nu prea credeam, era un vis ca să ajungi la lotul României. După aia am debutat la echipa națională a Moldovei și nu am mai putut să negociez cu România. Dar mă bucur că am ajuns în sfârșit aici.

Discuțiile (pentru naturalizare – n.r.) au început de prin 2018, atunci când cu băieții din Club 16 am pornit proiectul ’Toți sub același steag’.

De atunci s-au pornit discuțiile cu federația română. Eram convins că vin aici, sunt un produs românesc. Aici am învățat practic rugby-ul, la Dinamo”, povestește Victor Leon.

Pilierul moldovean a mai jucat în România pentru CSM Bucureși și Farul Constanța, dar și în campionatul Rusiei, înainte să se transfere în Franța unde s-a și stabilit.

Cum a fost posibilă naturalizarea lui Victor Leon

Deși a jucat în opt partide pentru echipa națională a Moldovei, Victor Leon poate îmbrăca tricoul cu frunza de stejar în piept datorită modificării regulii de eligibilitate votată de World Rugby în noiembrie anul trecut.

Conform noii reguli, un jucător poate alege, o singură dată în carieră, să evolueze pentru altă echipă națională decât cea de origine. Regula se aplică doar sportivilor care au drept să obțină cetățenia statului respectiv, adică dacă au măcar un strămoș născut pe teritoriul țări pentru care alege să evolueze.

În plus, pentru noua reprezentativă, sportivul care a făcut această alegere poate debuta doar după trei ani de la ultima apariție în tricoul naționalei pentru care a jucat anterior. Imediat după modificarea regulii de eligibilitate a demarat procedurile de naturalizare a lui Victor Leon.

”Am copilărit pe marginea Prutului, adică am vorbit, am mâncat, am trăit românește. Mă simt român. Cred că voi avea emoții la imn, pentru că am trăit de multe ori imnul aici pe Arcul de Triumf, pe vechiul stadion. E un sentiment frumos”, a mai spus Leon.

A câștigat două titluri de campion în Franța

În vârstă de 33 de ani Victor Leon este unul dintre pilierii cu mare experiență și se bucură de foarte multă apreciere în Franța, la Colomiers, unde este coechipier cu căpitanul Stejarilor Mihai Macovei. În palmaresul noului jucător al naționalei României se regăsesc două titluri de campion în Hexagon.

”Am fost 2017 și 2018 campion, am avut două titluri. E ceva unic în Franța să fii campion, rămâne gravat acolo undeva. E un sentiment foarte frumos, plăcut, pe care trebuie să-l trăiești ca să simți cu adevărat ce înseamnă să fii campion în Franța”, a punctat Victor Leon.

Meciul dintre reprezentativele Țărilor de Jos și României se joacă sâmbătă, de la ora 14:00, la Amsterdam, pe terenul din cadrul National Rugby Center și va fi transmis în direct de TVR.