Rugbyștii naționalei României, relaxare în poligon. ”Stejarii” pregătesc calificarea la CM 2023

După două săptămâni de cantonament intens înaintea meciului cu Rusia, rugbyștii din echipa națională României s-au relaxat în poligon, acolo unde și-au exersat ținta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Stejarii” nu au mai jucat un meci oficial de mai bine de un an, întâlnirea cu Belgia care ar fi trebui să aibă loc la începutul lui februarie, în ultima etapă a ediţiei 2020 a Rugby Europe Championship, a fost în cele din urmă anulată.

La finalul anului trecut, rugbyștii tricolori au efectat un stagiu de pregătire în Antalya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Poligonul de tragere, ultima încercare a rugbyștilor din naționala României înaintea meciului cu Rusia

Rugbyștii naționalei României vor începe în acest weekend campania pentru calificarea la Cupa Mondială din 2023, iar înaintea partidei cu Rusia, care va avea loc sâmbătă, 6 martie, ora 14:00, la Soci, ei s-au relxat la poligon după două săptămâni de pregătire asiduă.

ADVERTISEMENT

”Stejarii” au primit o zi liberă din partea staff-ului și au mers în poligon unde și-au exersat ținta după ce s-au împărțit în două echipe. ”Am avut și o zi de relaxare, dimineața ne-am dus la bazin, apoi am mers în poligon și ne-am exersat ținta. Am făcut concurs pe echipe și sunt fericit că eu și echipa mea am ieșit câștigători”, a declarat Florin Surugiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Meciul cu Rusia va fi foarte greu, ei sunt o echipă fizică, vor încerca să facă multe grămezi, dar noi suntem pregătiți pentru orice. Naționala e într-o formă bună, avem un mix de jucători tineri, dornici să se exprime, și noi, cei cu experiență, care trebuie să-i tragem în față. Împreună trebuie să ducem echipa la Cupa Mondială”, a mai spus el.

Martie plin pentru rugby-ul românesc

Luna martie este una de foc pentru rugbyștii tricolori. După meciul cu Rusia, ei se vor confrunta cu weekend-ul viitor cu Portugalia, în deplasare, pe 20 martie vor juca acasă cu Spania, în ultimul weekend al lunii urmând să evolueze în Georgia. La începutul lui iulie, naționala României va primi vizita Olandei sau Belgiei. Meciurile retur se vor desfășura în 2022. Primele două echipe din grupă merg la Cupa Mondială, iar locul trei se duce la baraj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despre debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială din Franţa 2023 au mai vorbit și alți doi jucători. ”Ca de fiecare dată, vrem să ne calificăm din prima, să reușim să câștigăm meciurile importante și să rezolvăm calificarea de anul acesta pe cât mai mult posibil”, a afirmat Constantin Pristaviță.

ADVERTISEMENT

”Am mai spus-o și o mai spun, nu contează de pe ce loc te califici, important e să fii acolo, să fii cu națiunile mari și să demonstrezi încă o dată că rugby-ul încă poate, că rugby-ul e la nivel înalt”, a precizat și Eugen Căpățână.