Rui Duarte, reacție neașteptată după egalul dramatic cu FC Botoșani: „Suntem într-o situație bună!”

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FC Botoșani – Oțelul Galați a fost un meci „demn” de subsolul clasamentului. Cele două echipe nu au fost foarte inspirate din punct de vedere ofensiv, însă formația antrenată de Rui Duarte a reușit să deschidă scorul în minutul 69, prin Nuno Pedro, dar s-a văzut egalată la ultima fază, după golul lui Idowu din minutul 90+4. La final, antrenorul portughez a dat vina pe situația dificilă în care a găsit clubul.

Rui Duarte, fără victorie pe banca Oțelului. Cum a trăit golul egalizator din minutul 90 +4 al meciului cu FC Botoșani

Rui Duarte după ce croatul obținuse doar 10 puncte în primele 10 etape. Seria de 4 meciuri fără victorie i-a fost fatală,

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Rui Duarte a venit într-o situație dificilă, însă nu a reușit să schimbe fața echipei până în prezent. În cinci meciuri la cârma Oțelului, Rui Duarte are un bilanț de trei remize și două înfrângeri. După egalul cu FC Botoșani, portughezul nu și-a asumat forma slabă a echipei și a invocat faptul că gălățenii se aflau într-o situație dificilă încă din momentul când el a acceptat această provocare.

„Este o mare dezamăgire. Băieții au făcut un meci mare, am controlat jocul. În a doua repriză am jucat mai bine, am avut ocazii, nu este prea corect să primești gol așa, chiar la ultima fază. Au schimbat puțin în prima repriză sistemul de joc, dar ne-am descurcat. Am închis spațiile, dar în repriza a doua a fost doar ultima fază. Ne-am descurcat și pe minge lungă, și pe mingea a doua, dar am luat gol la ultima fază.

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Trebuie să continuăm, chiar dacă este frustrant. Concluziile se trag la sfârșit, această perioadă fără rezultate a început înainte să ajungem noi aici. Suntem într-o situație bună acum, luptăm controlăm jocurile, jucătorii dau tot ce pot. Am venit aici cu o anumită strategie și cred eu că am pus-o bine în aplicare. Avem jucători care chiar merită să îmbrace tricoul Oțelului, iar dacă vom continua așa cu siguranță lucrurile se vor schimba”, a declarat Rui Duarte pentru

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Oțelul are o medie de sub un punct la finalul turului de campionat

Dacă va continua cu astfel de rezultate, Oțelul Galați pare o candidată certă la retrogradare. Moldovenii au o medie de sub un punct pe meci după 15 etape, iar astfel de rezultate, conform ultimelor sezoane, duc la ultimele locuri, cel puțin în sezonul regulat. Norocul Oțelului poate fi acela că două echipe o duc chiar mult mai rău în clasament. FC Voluntari a adunat doar 8 puncte în 15 etape și a primit 33 de goluri, în timp ce Csikszereda are 6 puncte în clasament și 28 de goluri primite.

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Momentan, gălățenii au un avans de 5 puncte față de locurile ce duc direct în Liga a 2-a, însă pentru ei urmează o serie de meciuri foarte complicate. În următoarea etapă, formația lui Rui Duarte merge în Gruia, după care va primi vizita celor de la UTA, iar până la finalul anului va mai înfrunta Dinamo, Petrolul și U Craiova.