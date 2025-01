Rune și inscripție runică pentru verighete. Ultima modă printre îndrăgostiți. Modele de mesaje în diferite limbi

Din ce în ce mai multe persoane optează pentru verighete inscripționate cu rune, atrase de simbolismul profund și de unicitatea acestor caractere străvechi. Nu este doar o alegere estetică, ci și o declarație simbolică a valorilor și a promisiunilor făcute de către miri.

Mirii optează tot mai des pentru rune și inscripții runice atunci când vine vorba despre verighete

fiind nu doar bijuterii, ci simboluri puternice ale iubirii, fidelității și legământului lor. Alese cu grijă și atenție, acestea reprezintă promisiuni eterne și amintirea unei zile speciale care marchează un nou început în viața unui cuplu.

De-a lungul timpului, aceste inele au devenit mult mai mult decât simple accesorii – ele sunt adevărate mărturii ale unui angajament profund și sincer. Fiecare cuplu își dorește ca verighetele lor să fie unice, să reflecte personalitatea fiecăruia și povestea lor de iubire.

Astfel, procesul de selecție nu este unul grăbit sau superficial și, în timp ce unele cupluri optează către modele clasice, nemuritoare, în ultimul timp, un alt trend a luat naștere.

Este vorba despre acele verighete menite să devină un simbol unic al iubirii și al respectului dintre proaspeții căsătoriți. Vechii germani considerau rune și scrierea runică drept simboluri magice, deoarece doar câțiva inițiați aveau cunoștință despre ele. Această cunoaștere restrânsă transforma alfabetul runic într-un cod secret, învăluit într-o aură de mister și misticism.

Literele runice nu foloseau liniile curbe și orizontale, ci pe cele verticale și oblice. Cea mai veche variantă a scrierii runice, stabilită în jurul anului 200 d.Hr., cuprindea 24 de rune și era răspândită în aproape toată lumea germanică, notează

Inscripții runice de impact pentru inelele de căsătorie

Toate textele runice cunoscute au fost identificate pe stânci sau monumente comemorative, precum și arme, ustensile, monede, bijuterii și articole din lemn, fiind gravate sau pictate.

Pentru viitori miri, care își doresc verighete speciale, există câteva inscripții runice care să simbolizeze, inclusiv peste ani, martorul jurămintelor făcute în fața lui Dumnezeu.

Câteva astfel de scrieri antice sunt: „Une Dezir (franceza veche): „Singura mea dorința”, „Autre Ne Vueil (fracenză veche): Nimeni în afară de tine”, „Amor Omnia Vueil (franceza veche):Dragostea învinge tot”, „Ani L’dodi V’dodi Li (ebraică, Psalmii 2:16):Aparțin iubitului meu și iubitul meu îmi aparține”.

De asemenea, există și câteva inscripții moderne, pentru cei care nu vor ceva clasic. „We dance under one sky: Dansăm sub un singur cer”, „You’re the answer to my prayers: Ești răspunsul rugăciunilor mele”, „Then it began to rain: Atunci a început să plouă”, „Once Together, Never Apart: O dată împreună, niciodată despărțiți”, sunt exemple oferite de .