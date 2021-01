Runele pentru fiecare lună din anul 2021, prezentate de Mihai Voropchievici. În octombrie suntem cei mai protejați

Numerologul Mihai Voropchievici a făcut câteva previziuni interesante pentru tot anul 2021 și a spus cum va fi fiecare lună, în general vorbind, indiferent de zodia în care ne-am născut.

Predicțiile maestrului arată un an plin de evenimente interesante, un an în care vom fi puși în fiecare lună în situații în care nu am mai fost niciodată, în tot felul de circumstanțe noi, căci este un an de la care avem multe de învățat.

Maestrul Voropchievici susține că în acest an ne vom concentra asupra familiei și a celor dragi nouă, iar dacă este să vorbim despre o lună benefică pentru toată lumea, aceea este fără doar și poate octombrie. Cea de-a 10-a lună din an ne aduce protecție divină tuturor și ne deschide spre un nou început, unul cât se poate de benefic. Iată mai jos cum arată previziunile generale pentru fiecare lună din anul 2021.

Runele pentru anul 2021: previziuni generale indiferent de zodie

Luna ianuarie 2021 va fi una cu călătorii pentru toată lumea. Aceasta este runa specifică. În februarie apar vești bune, iar în martie trebuie să ne relaxăm și să ne interesăm de rude, de prieteni, de starea lor de sănătate, dar să nu îi speriem.

În aprilie, cineva se va gândi la cineva. E o lună patru, e o lună de asociere. Luna a cincea aduce fertilitate și belșug.

Luna iunie, a 6-a din an va exista multă comunicare în familie. În luna iulie avem o rună întoarsă: jumate spune să ne relaxăm, iar cealaltă jumătate să o luăm la plimbare.

Octombrie, protecție divină

Luna august vine cu vești bune, concedii și sume de bani importante. Luna septembrie, a 9-a din an, ne trimite în călătorii.

Octombrie este luna Tatălui Ceresc. Vom avea protecție totală pentru toată lumea. În noiembrie vom avea parte de descoperiri ale adevărurilor importante despre tot ce ne înconjoară.

Ultima lună din an aduce multe schimbări pentru toată lumea. Asta e certitudinea care a venit. Previziunile au fost făcute în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

