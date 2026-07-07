Rupe tăcerea după ce a fost acuzat că pariază pe meciurile propriei echipe din SuperLiga: „Normal că am cont! Dar n-au ei treabă cu pariurile mele!”

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Bogdan Crăciun, fostul maseur de la Metaloglobus, echipă care la finalul sezonului trecut a retrogradat din SuperLiga, a recunoscut în mod public în urmă cu ceva timp că obișnuiește să joace la pariuri. La scurt timp, Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF a deschis o anchetă în acest sens, care mai vizează și alte două persoane de la micuțul club bucureștean.

Acuzat că a pariat pe meciurile echipei sale din SuperLiga, fostul maseur de la Metaloglobus a reacționat

Este vorba despre antrenorul de portari Mihai Toader și portarul de rezervă Cristi Nedelcovici. Ultima informație apărută în spațiul public despre acest subiect este că pe data de 20 iulie este așteptată o decizie în acest caz. În paralel, bineînțeles, după cum se știe deja foarte bine, FRF anchetează și ,

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Revenind la situația de la Metaloglobus, Toader și Nedelcovici nu au dorit să comenteze pentru moment acest subiect și au transmis că o vor face însă după 20 iulie, când este așteptat verdictul. În schimb, a acceptat să vorbească Bogdan Crăciun. În exclusivitate pentru FANATIK, el a susținu în primă fază că nu are vreo implicare în acest caz și că doar a fost chemat la Comisii pentru a da o declarație, chestiune standard în astfel de circumstanțe.

„Nu s-a întâmplat nimic. Fiecare am dat declarațiile la comisie și atât. N-au nimic la mână. (n.r. Despre faptul că celorlalți doi oameni de la Metaloglobus le-au fost găsite conturi pe platforme de pariuri) Asta nu știu, ce le-au găsit lor, că n-am de unde să știu. La ei au fost avocații și atât, deci… Eu am mers separat, ei separat, toată lumea separat. Pe mine nu mă acuză de nimic, că sunt și ei conștienți că n-au de ce să mă acuze.

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M-au și întrebat de ce am venit. Ei sunt conștienți că eu nu mai am treabă cu fotbalul și n-au ce să facă. Adică… (n.r. Despre declarațiile date de el anterior în mod public, când a recunoscut că juca destul de mult la pariuri) Da, da, da. N-au nicio legătură… Ce să mă prindă pe mine cu ei (n.r. ceilalți oameni de la Metaloglobus)? Că ei sunt pe alte spețe. Dacă sunt pe alte spețe, n-au treabă cu pariurile mele. (n.r. Dacă i-a dat cuiva contul său pentru a juca de pe el) Nu, nu. Contul meu nu.”, a spus inițial fostul maseur de la Metaloglobus.

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De ce crede Bogdan Crăciun că Metaloglobus nu riscă nimic în această speță

În continuare, el a subliniat că nu deține informații conform cărora fostul club din SuperLiga s-ar ocupa cu trucări de meciuri: „Da, n-au ce să… Nici la Federație, nici la nimic. Pur și simplu au fost niște întrebări standard pentru toată lumea. Eu nu am avut… Eu nu i-am văzut la față pe jucători. Niciodată. Singurul lucru… Și-au trimis avocați și atâta tot. Pe mine m-au chemat pentru că nu am dat nicio declarație la domnul Pascu.

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Am zis că dau declarație doar în fața Comisiei și atât. Că nu avea rost să dau de două ori aceeași declarație. M-au întrebat dacă știu ceva de Metaloglobus, dacă face (n.r. blaturi)… De unde naiba să știu eu? M-au întrebat de ce nu cert conducerea. Nu știu, domn’e, de unde să știu eu? Singurul lucru care dacă e, poate ei o să aibă o problemă, mă refer la cei doi (n.r. Mihai Toader și Cristi Nedelcovici”.

Bogdan Crăciun a recunoscut din nou că a pariat pe meciurile lui Metaloglobus din SuperLiga

Nu în ultimul rând, Bogdan Crăciun a recunoscut din nou că a jucat într-adevăr la pariuri sportive de-a lungul timpului, inclusiv pe meciurile lui Metaloglobus, dar în egală măsură a susținut și că pentru el această chestiune nu era interzisă, întrucât era doar maseur la echipă și nu ar fi avut posibilitatea de a-i influența pe fotbaliști într-un sens sau altul. De asemenea, a apreciat și că Metaloglobus nu ar avea de ce să riște vreo sancțiune în această speță.

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„Eu normal că am cont (n.r. la pariuri). Eu nu sunt jucător. Eu nu jucam fotbal. Mă jucam pe ce voiam eu, și pe meciurile noastre. (n.r. Deci și pe meciurile lui Metaloglobus) Normal. Clubul Metaloglobus n-are nicio legătură cu mine ca maseur. Eu mi-am dat demisia înainte cu două săptămâni să se întâmple la Federație sau astea. Și n-are nicio legătură cu clubul. Au încercat să găsească blatul, dar blatul nu a existat. Că, dacă exista blatul, trebuia să știe conducerea. Cu siguranță clubul n-are nicio legătură cu nimic și nici n-are ce să riște”, a mai spus fostul maseur de la Metaloglobus, în exclusivitate pentru FANATIK.