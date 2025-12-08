Ruptura dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, amplificată de alegerile din Capitală. „Nu sunt prieteni și nu se iubesc”

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a anunțat încă din timpul campaniei prezidențiale că premierul pe care și-l dorește este Ilie Bolojan. După o lună de negocieri intense la Cotroceni, șeful statului chiar a reușit impunerea acestuia în coaliție. A urmat un prim clivaj între cei doi, după ce președintele a criticat măsura majorării TVA-ului, însă alegerile de la Primăria Capitalei au scos la iveală existenta unei adevărate prăpastii între cei doi. Analiștii politici sunt de părere că, în ciuda unor interese comune, cei doi au obiective diferite.

Alegerile din Capitală și ruptura dintre Bolojan și Nicușor Dan

Primul semn al unei posibile rupturi între președintele Dan și premierul Ilie Bolojan a venit odată cu demiterea surprinzătoare a lui Ludovic Orban, proaspăt numit în calitate de consilier. Aparent, motivul ar fi stat în declarațiile politice ale acestuia, critice la adresa USR-ului și asocierea cu Nicușor Dan în campania pentru Capitală. În declarațiile ulterioare, Orban – cel care a fost arhitectul victoriei lui Nicușor Dan în 2020 rămânându-i apropiat de atunci – a lăsat să se înțeleagă că președintele nu l-a dorit pe Ciprian Ciucu să-i succeadă la Primăria Capitalei.

În schimb, președintele Dan l-a susținut deschis pe Cătălin Drulă în această cursă electorală ce avea să se transforme într-o înfrângere politică pentru șeful statului dar (cei doi au o relație de colaborare mai veche).

„Ce putem spune cu siguranță este că la nivel public cei doi au susținut doi candidați diferiți. Pe surse s-a speculat cu privire la posibilele obiective ale președintelui Nicușor Dan în aceste alegeri – fără să fie clar exact ceea ce își dorește. A fost ideea că principalul său obiectiv a fost să nu câștige Ciucu, și de aici susținerea pentru Drulă, care se știa că nu are nicio șansă, dar care putea rupe din electoratul PNL. La fel s-a discutat că președintele Dan nu-și dorește întru totul această susținere care ar fi venit mai mult dintr-o obligație, că plătește o datorie pe care o avea.

Cert este că ceea ce vedem public este că cei doi, Nicușor Dan și Bolojan, au susținut candidați diferiți și de aici interese și consecințe diferite pentru cei doi în urma votului. E clar că este o înfrângere pentru Nicușor Dan, chiar dacă nu una gravă, dar una evidentă în percepția publicului. Cu siguranță Ilie Bolojan, indiferent de natura relației cu Nicușor Dan, iese întărit din această poveste”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

De ce a luptat Nicușor Dan pentru USR

Una dintre principalele întrebări care se ridică după alegerile din Capitală este de ce anume a mizat președintele pe Cătălin Drulă. Asta cu atât mai mult cu cât campania electorală s-a transformat într-o luptă urâtă, cu atacuri personale, în special cu atacuri venite din partea lui Drulă la adresa lui Ciprian Ciucu, spre disperarea electoratului „de dreapta” din București speriat de posibilitatea unei victorii a lui Băluță, sau, și mai grav, a Ancăi Alexandrescu.

Analiștii politici sunt de părere că unul din obiectivele în partidul care să-l susțină automat la alegerile viitoare din 2028.

„Înclin să cred că președintele vede în USR un aliat politic de care are nevoie atât pentru anii următori cât și în perspectiva unei viitoare competiții electorale și nu vede neapărat în PNL un partid care să-l susțină la următoarele alegeri, cu atât mai mult în contextul creșterii unor lideri în interiorul PNL. Să nu uităm că Ilie Bolojan a fost luat în serios drept candidat la alegerile prezidențiale, și vorbim de o candidatură cu șansă”, a mai declarat, pentru FANATIK, consultantul Adi Zăbavă.

Analistul politic Cristi Roșu este de părere că, în aceeași logică, o victorie a lui Drulă i-ar fi asigurat președintelui o coaliție de guvernământ mult mai stabilă în condițiile în care USR-ul ar fi fost mult întărit cu o victorie la București.

„Și-a dorit să aibă un USR puternic, care să fie o contrapondere la PSD și PNL. Pentru Nicușor Dan ar fi fost ideal ca Drulă că câștige Primăria Capitalei, pentru că PNL ar fi avut premierul, PSD cea mai mare putere în Parlament iar USR Capitala. Ar fi fost o coaliție mult mai stabilă. În momentul de față coaliția are doi piloni: PNL și PSD. USR este irelevant. PNL îi vrea acolo pentru a nu capitaliza în opoziție din publicul PNL”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

De altfel, imediat după afișarea rezultatelor la alegerile de duminică PSD, prin vocea fostului președinte Marcel Ciolacu, a cerut ieșirea USR de la guvernare. Mesajul a fost preluat apoi de unele voci apropiate de partid până când a fost reiterat chiar de Sorin Grindeanu.

Bolojan și Nicușor nu sunt o echipă

În ultima jumătate de an, electoratul de dreapta – care se regăsește în votanții USR, în aripa reformatoare a PNL-ului reprezentată de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, dar și alte forțe precum partidul lui Orban, Reper, etc – a promovat ideea că victoria lui Nicușor Dan în alegerile din mai reprezintă o victorie pentru aripa reformistă a clasei politice românești. În această logică, mandatul lui Nicușor Dan nu poate reuși decât odată cu un mandat de succes pentru premierul Bolojan.

În acest context, lupta surdă dintre palate din ultimele luni a deranjat și a părut chiar inexplicabilă. Victoria lui Ciprian Ciucu a fost chiar catalogată drept o nouă victorie pentru „aripa reformistă” și un vot de blam pentru primele luni de mandat ale președintelui Dan – văzute ca o dezamăgire pentru acest electorat.

Analistul politic Cristi Roșu este însă de părere că această parte a publicului vrea să vadă o relație de colaborare acolo unde există una de competiție. Acesta este de părere că cei doi au clar obiective diferite și că realitatea ne-a arătat că cei doi nu formează o echipă, așa cum își imaginează sau își doresc susținătorii celor doi.

„Nu există o ruptură aici pentru că nu a fost niciodată un bloc unitar. Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu sunt o echipă. Fanii lor vor să-i vadă ca o echipă. Au un public comun, dar ei nu sunt o echipă. Nicușor Dan a făcut tot posibilul și a amânat cât de mult a putut să nu-l pună pe Bolojan premier, e toată luna aia de negocieri. Vorbim de doi politicieni cu interese distincte. Nicușor Dan a spus de mai multe ori că susține această coaliție pentru că nu are alta mai bună.

Vin din zone politice diferite, au oameni în jurul lor care se urăsc, PNL și USR se bat pe același electorat și pentru că, PNL s-ar putea să aibă propriul candidat în 2028. Să nu uităm că Nicușor Dan l-a bătut pe Crin Antonescu la mai puțin de un procent. Fiecare partid își joacă supraviețuirea. Ei nu se iubesc și nu sunt prieteni, nu au fost niciodată și nici nu vor fi de acum înainte. Au interese profund diferite”, a declarat, pentru FANATIK, analistul politic Cristi Roșu.

Ce se întâmplă cu reformele promise

Deși după scrutinul de duminică atât Ciprian Ciucu, cât și Nicușor Dan au ieșit cu mesaje deschise spre o cooperare instituțională, competiția dintre cele două palate este privită cu teamă în rândul electoratului care-și dorește reforme profunde în societate și în modul în care instituțiile statului funcționează. Pentru acest public inamicul proiectului reformist rămâne PSD-ul alături de AUR și unele facțiuni din PNL.

Analiștii politici sunt de părere că Nicușor Dan pare însă, după șase luni de mandat, să urmărească alte obiective la Cotroceni. Marile reforme dorite de către o parte a propriului electorat, în justiție sau servicii, par să fi fost uitate în aceste prime șase luni de mandat.

„Când vorbim de politicieni reformiști, ține foarte mult de optica pe care o aplicăm. Ce înseamnă reformă pentru fiecare dintre ei. Pentru Bolojan creșterea TVA înseamnă reformă, pentru Nicușor Dan este inacceptabilă. Lucrurile sunt foarte diferite. Ceea ce unul vede ca reforme, unul vede ca tăieri, și tot așa. Plus că e greu să găsim ceva reformist la Nicușor Dan de când a ajuns al Palatul Cotroceni”, a declarat pentru FANATIK analistul politic Cristi Roșu.

Consultantul politic Adi Zăbavă este de părere că Nicușor Dan pare să guverneze raportat la mulțimea de interese diverse care l-a adus la Cotroceni, cu voturi venite de la PSD și UDMR de exemplu, și că pare mai degrabă dispus să armonizeze toate aceste interese divergente.

„În ciuda victoriei nu a reușit să se mențină la nivelul așteptărilor, dar nici nu a scăpat căruța politică din mână. În ciuda unei tensiuni sociale enorme și o lipsă de încredere în clasa politică nu am ajuns într-o criză politică gravă.

Trebuie să calibrăm aceste așteptări gândindu-ne la coaliția de electori care l-au pus președintele României. El a ajuns președinte având inclusiv voturi din partea PSD, din partea PNL, voturi din partea UDMR, segmente electorale extrem de diverse. Cred că Nicușor Dan încearcă să fie președintele unei Românii pe care o vede, și nu neapărat pe care și-o dorește. El vede o polarizare extremă care are consecințe negative și încearcă să fie un președinte mai mediator decât ne-am fi imaginat. Aici apar nemulțumiri pentru segmente apropiate de el, care-l văzuseră drept un politician reformist”, a declarat Adi Zăbavă, pentru FANATIK.