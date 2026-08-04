Ruptură totală Florin Tănase – Marius Baciu la FCSB!? „Ce relație să avem? Eu am soție”

ADVERTISEMENT

FCSB a consemnat doar un 2-2 cu Farul, acasă, în etapa cu numărul 3 din SuperLiga. Intrat pe parcursul primei reprize, Florin Tănase a irosit un penalty care putea aduce o victorie nesperată pentru bucureșteni. Cum a reacționat după fluierul final și ce a spus, mai ales, despre relația sa cu antrenorul Marius Baciu.

Concluziile lui Florin Tănase după FCSB – Farul 2-2

Doar un punct a smuls FCSB din confruntarea de acasă cu Farul. Florin Tănase nu s-a regăsit în primul „11”, . Căpitanul FCSB-ului a fost , iar în repriza a doua a ratat de la punctul cu var. După fluierul final, veteranul bucureștenilor a oferit primele concluzii după rezultatul obținut. „Un punct câștigat. Păcat, am jucat acasă și trebuia să obținem cele 3 puncte. Mergem înainte! Nu cred că trebuie eu să găsesc soluții. Eu sunt jucător de fotbal și atât. Neașteptat că am intrat în minutul 30, puțin neîncălzit. A fost o surpriză că nu am fost titular. Nu știu ce plan a fost, cine l-a făcut. Tot timpul au apărut chestii de genul despre echipă, când nu a avut rezultate.

ADVERTISEMENT

Ce pot spune este că traversăm o perioadă nefastă, am suferit acel eșec rușinos cu Auda și trebuie să ne regrupăm și să începem să câștigăm. Ne-a rămas doar campionatul și doar așa le mai putem aduce o bucurie fanilor. În fiecare an ne facem rău cu mâna noastră!”, a spus inițial Florin Tănase.

Florin Tănase a dat cărțile pe față despre relația sa cu Marius Baciu

După ce în urma eliminării echipei din Conference League, Florin Tănase a fost chestionat acum care este, de fapt, relația sa cu antrenorul de la FCSB. Jucătorul a oferit un răspuns surprinzător. „Relația cu Marius Baciu este una de antrenor – jucător, ce relație? Eu am soție. Cu ce l-am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. Toată lumea nu și-a făcut treaba, de la antrenor la jucători. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus părerea!”, a răspuns fotbalistul de 31 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Marius Baciu despre Florin Tănase după FCSB – Farul 2-2

Despre decizia de a începe meciul cu Florin Tănase pe bancă, dar mai ales despre relația cu elevul său, a fost întrebat după meciul cu Farul și antrenorul Marius Baciu. Tehnicianul nu s-a arătat prea încântat să comenteze subiectul, . „Așa am gândit-o noi, să îl lăsăm pe Tase (n.r. Florin Tănase) pentru a doua repriză, dar aveam mulți copii pe teren, am apelat mai repede la el pentru experiență. Se așteptau, am avut discuții cu jucătorii, așa am pregătit noi, Tase e un jucător important pentru noi. De ce s-a discutat în vestiar… Sunt minciuni aberante, nu mă întrebați așa ceva. Contextul a fost că am pierdut calificarea, nu e ușor pentru nimeni. Nu poți s-o digeri, chiar dacă în campionat am arătat destul de bine!”, a spus Marius Baciu.

ADVERTISEMENT

Apelul lui Florin Tănase către suporterii FCSB-ului

după eliminarea rușinoasă din Conference League. Echipa lui Marius Baciu a avut o prezență modestă în tribune pe „Arcul de Triumf”, iar Florin Tănase a avut un mesaj public pentru suporteri după remiza cu Farul. „(n.r. – despre returul cu FK Auda) A fost supărare mare. Să ai atâtea ocazii și să nu te califici… Este frustrant, dar trebuie să facem ceva și să schimbăm situația. Trebuie să aducem clubul pe drumul cel bun. Cu liderii galeriei am vorbit foarte puțin după meciul din Letonia. Îi înțelegem, e normal să fie supărați, dar îi rog să vină înapoi pentru că avem nevoie de ei!”, a mai spus căpitanul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Cea mai surprinzătoare reacție a serii, din partea FCSB-ului, i-a aparținut însă patronului Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera după seria de rezultate slabe.