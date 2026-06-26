Ruptură Gigi Becali – Florin Tănase?! Patronul FCSB, dezamăgit de decizia căpitanului: „Credeam că suntem prieteni”

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Gigi Becali (68 de ani) a rămas siderat de faptul că Florin Tănase (31 de ani) nu a mers cu FCSB în cantonamentul din Olanda. În acest context, omul de afaceri nu mai este atât de sigur de prelungirea contractului internaționalului român.

Negocierile dintre Gigi Becali și Florin Tănase au intrat în impas

Chiar dacă nu mai are contract cu FCSB și așteaptă o prelungire în condiții speciale, , după care să mai discute despre pretențiile sale contractuale. Mijlocașul are anumite condiții atât în ceea ce privește durata contractului, cât și în ceea ce privința

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După ce i-a trădat încrederea, Gigi Becali nu mai este atât de sigur că Florin Tănase va rămâne la FCSB: „Îi spunea lui MM: Băi, Mihai, credeam că sunt prieten cu Tănase, dar era doar din partea mea prietenia. Îți dai seama? Du-te și antrenează-te, chiar dacă pleci sau nu, dar du-te în cantonament. Care e marea problemă?

Nu pot să-mi dau seama, nu mă așteptam. Mihai mi-a zis că nu vine în cantonament. Du-te, mă, de aici, cum să nu vină. Problema între mine și el este un contract. Îl facem, vedem. Sau dacă pleacă, strâng mâna frumos. Nu știu dacă va continua, am vorbit cu el, că nu face pe un an, că nu vrea. Bine, mă, facem pe 2 ani și mi-a zis că se gândește. I-am zis să se gândească mai repede, dacă te gândești mai mult eu nu vreau să iau un jucător ca să se mai antreneze 2-3 ani de acum încolo. Eu mi-am dat seama că oamenii nu sunt așa ca mine”, a spus Gigi Becali, la

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Ce i-a cerut Florin Tănase lui Gigi Becali pentru a prelungi contractul cu FCSB

După ce s-a întors în România cu banii obținuți în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, Florin Tănase și-a investit câștigurile în imobiliare. Primul său proiect a fost un adevărat succes, iar acum țintește la ceva mult mai mare: un cartier rezidențial uriaș.

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Pentru acest lucru, fotbalistul lui FCSB are nevoie de o sumă uriașă de bani, iar pentru acest lucru i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali. El a cerut 4 ani de contract și un împrumut din partea patronului echipei: „Cu Tănase o să am o discuție finală. Problema este că el vrea contract pe 4 ani. Eu o să-i fac contract pe maximum doi ani. Tănase are niște afaceri imobiliare cu Mitică Dragomir, vor să facă un cartier rezidențial mare de tot și mi-a cerut să-i dau niște bani împrumut. Nu mă apuc eu acum să dau împrumuturi la jucători, dar cu Tănase am o relație mai specială. Trebuie să mă gândesc bine mai întâi, sunt bani mulți la mijloc.

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El mi-a spus că dacă dă drumul la proiectul acesta rezidențial rămâne aici, nu mai pleacă în China. E vorba de un proiect de amploare, un cartier pe pământul lui Mitică Dragomir. Face profit de câteva milioane de euro cu banii pe care îi împrumut eu și atunci nu mai trebuie să plece în China”, spunea Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.