Ruptură Hagi – Stelea?! Impresarul celor doi a comentat declarațiile tăioase din jurul naționalei României

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Declarațiile lui Bogdan Stelea despre situația lui Gică Hagi la echipa națională au ridicat semne de întrebare în privința relației dintre cei doi foști colegi din Generația de Aur. Stelea a admis că, dacă ar fi fost președintele FRF, ar fi luat în calcul despărțirea de „Rege” după rezultatele înregistrate de România în Liga Națiunilor, însă Giovanni Becali susține că nu există niciun conflict între cei doi și că relația lor este în continuare una foarte bună.

Bogdan Stelea a vorbit despre posibilitatea despărțirii de Gică Hagi

România a pierdut primele trei meciuri din actuala campanie de Liga Națiunilor, iar rezultatele au alimentat discuțiile despre viitorul lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative. . Fostul portar al naționalei a precizat că nu vorbește despre o decizie care ar trebui luată automat, ci despre o evaluare a situației după rezultatele obținute.

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„Dacă aș fi președinte FRF, ar exista varianta despărțirii de Hagi. În momentul în care vezi astfel de rezultate, când tu ești șeful federației, adică ești conducător, începi să-ți pui întrebări și trebuie să vezi mai departe de dorința unui antrenor de a face lucruri și de capacitatea lui de a evalua situații și de a-și asuma rezultatele respective.

Mai devreme sau mai târziu, tu, ca și conducător, trăiești din rezultate și din ce se întâmplă. Dacă ipotetic vorbind aș fi președinte FRF, aș începe să fac niște evaluări puternice și da, ar exista posibilitatea despărțirii. Ar trebui să evaluez cât de motivat mai este în continuare, dar și capacitatea sa de a face lucruri“, a spus Bogdan Stelea, la .

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Giovanni Becali neagă posibilele divergențe dintre Hagi și Stelea: „E o relație bună între ei”

Declarațiile lui Stelea au fost comentate de Giovanni Becali, care îi cunoaște foarte bine pe ambii foști internaționali. Impresarul susține că mesajul lui Stelea nu trebuie interpretat drept un atac personal la adresa lui Hagi.

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„Stelea și Hagi erau prieteni, se respectau foarte mult. Și eu mi-am permis să spun anumite lucruri, dar toate sunt chestii în favoarea lui. A spus că – ar exista -. Și Gică a zis că atunci când simte, o să-și dea demisia. E o relație bună între ei, nu cred că e ceva. Stelică nu e un băiat care să țină vreun dinte. Îți garantez, că atunci când cei doi se văd, se pupă și se iau în brațe“, a spus Giovanni Becali, în exclsuivitate la Giovanni Show.

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Giovanni Becali a vorbit și despre posibilitatea ca FRF să ia . Impresarul nu crede că Federația ar urma să intervină în acest moment pentru a-l îndepărta pe selecționer: „Dă și în Federație Bogdan Stelea, puțin așa. Credeți că FRF poate să intervină acum în situația lui Hagi și să-l dea avară? Exclus Oricum, nu cred că e ceva acolo“.