Ruptură între Costel Gâlcă şi jucătorii de la Rapid?! Dezvăluiri din vestiar

ADVERTISEMENT

Rapid a avut o săptămână horror. Echipa lui Costel Gâlcă nu a reușit să se califice în sferturile Cupei României și a pierdut la Ovidiu, scor 1-3, cu Farul, în etapa a 27-a din SuperLiga. Care este, de fapt, relația dintre fotbaliști și antrenor.

S-a „rupt” vestiarul la Rapid? Ce relație are Costel Gâlcă cu fotbaliștii

Rapid a suferit o înfrângere neverosimilă în etapa a 27-a din SuperLiga. Giuleștenii au fost învinși de Farul, scor 1-3, și au rămas la patru puncte în spatele liderului U Craiova. Eșecul de la Ovidiu a venit după ce, la jumătatea săptămânii,

ADVERTISEMENT

„Nu există o ruptură, o nepotrivire între antrenorul Gâlcă și vestiar sau în vestiar între jucători. În mare parte sunt aceiași jucători care au dus greul, care au făcut 49 de puncte în momentul de față. E adevărat că Rapid trece printr-o perioadă mai puțin bună. Vine și eliminarea din Cupa României, care era unul dintre obiectivele clubului și apasă aceste lucruri. Toată presiunea s-a mutat pe jocurile din campionat și trebuie tratate ca atare. Chiar dacă jocul Rapidului în multe momente nu a convins, la final când se trage linie, importante sunt punctele”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce program are Rapid până la finalul sezonului regulat

În ultimele trei etape din sezonul regulat, Rapid va mai juca, acasă, cu Dinamo, în deplasare, la Unirea Slobozia, și, din nou acasă, cu Universitatea Craiova. „După repriza a doua e greu să mai vorbim despre fotbal. Că nu prea există de partea Rapidului. Poate e de acuzat și golul primit în ultimul minut din prima repriză. Una e să intri la pauză 1-1, alta e să intri în dezavantaj. Cert e că de la acest meci nu puteai scoate mai mult. Sunt mulți jucători în primul 11 și din cei care au intrat în repriza a doua, care joacă mult sub nivelul lor. Arătat când au făcut o grămadă de puncte și au ținut echipa pe locul 1 sau 2.

ADVERTISEMENT

Programul Rapidului nu este deloc ușor, este un derby cu Dinamo, după aceea Slobozia, cu un antrenor nou. Nu prea știi cum să-i analizezi, va aduce Niculescu noutăți acolo. După care vine U Craiova, care a arătat în dubla cu FCSB că e echipa cea mai bună din campionat. O echipă solidă defensiv, cu construcție bună și cu mulți jucători care pot schimba soarta unui meci”, a adăugat Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Rapid, fără Marian Aioani la derby-ul cu Dinamo?

Pe lângă înfrângere, Rapid l-a pierdut la Ovidiu și pe Marian Aioani. și a devenit incert pentru derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30.

„E clar că e ceva muscular în zona inghinală. Va face o ecografie și un RMN azi și cred că e greu să fie prezent la meciul cu Dinamo. Sunt șase mici. Sunt câteva zile. Bine că iese și își asumă decizia de a nu agrava leziunea care este. Asta e o veste care lovește și în echipa națională. Cred că Aioani era printre portarii care s-ar fi aflat la națională pentru barajul cu Turcia”, a mai spus Niță.

ADVERTISEMENT