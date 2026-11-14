Ruptură între MM Stoica și Gigi Mustață: „Acolo s-a pus capacul!” Ce spune despre Bogdan Apostu la FCSB

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Despărțirea lui Mihai Stoica de FCSB a scos la iveală și ruptura dintre fostul oficial al roș-albaștrilor și suporteri. Gigi Mustață a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că relația galeriei cu MM Stoica s-a deteriorat puternic în ultimii doi ani. Liderul Peluzei Nord i-a reproșat fostului conducător că a pus o prietenie recentă mai presus de una veche de trei decenii și a povestit episoadele care i-au făcut pe suporteri să se simtă lipsiți de respect.

Gigi Mustață, atac la MM Stoica după plecarea de la FCSB: „A dat o prietenie de 30 de ani pe una de 2-3 ani”

Plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB nu a provocat regrete în rândul tuturor suporterilor. Gigi Mustață a explicat că relația dintre liderii galeriei și fostul oficial s-a răcit considerabil, deși cele două părți au fost apropiate timp de mai multe decenii.

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Liderul Peluzei Nord a ținut să precizeze că nu contestă performanțele obținute de MM Stoica la FCSB și nici nu intenționează să îl atace în viitor. Cu toate acestea, Mustață consideră că fostul conducător și-a schimbat atitudinea față de suporteri, iar apropierea de anumite persoane din cadrul clubului ar fi contribuit la această ruptură.

„Nu mă interesează. Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu-l atac pe MM, dar când dai o prietenie de 30 de ani pe una de doi-trei ani, nu mai are rost să comentăm. Ne vedem fiecare de treaba noastră și nu o să-l atac vreodată pe MM, nu-i voi spune vorbe urâte.

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Nimeni nu-i poate lua istoria lui MM sau performanțele realizate la acest club, dar noi, suporterii, punem un semn de întrebare în ultimii aproape doi ani. E o schimbare totală a lui MM față de noi, suporterii”, a declarat Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Mustață, acuzații privind situația de la Academia FCSB

Gigi Mustață a abordat și , unde activitatea unor persoane din vechea structură a fost contestată de o parte a suporterilor. Liderul galeriei a susținut că plecările recente reprezintă un pas înainte pentru copiii și părinții implicați în activitatea centrului de juniori. Mustață a făcut referire în special la Alin Stoica și Bebe Alexe, despre care a afirmat că perioada lor la club s-a încheiat.

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„S-a întâmplat că s-a făcut dreptate pentru copii, părinți, suporteri, asta vizavi de cei care spun că cel mai bun și dedicat antrenor e Alin Stoica. Nu mai comentez, pentru că era lui și a lui Bebe Alexe s-a încheiat și e bine să o închidem și noi. Nu mai trebuie să vezi că aduci băiatul lui X, Y, că ai obligații, datorie.

Mulți copii pe care-i avem în bază, pentru unii au valoare, pentru alții e vorba că «nu e ce trebuie, mai trebuie lucrat». Toată lumea de la noi, inclusiv suporterii, știe cine e Alin Stoica. Sunt vreo zece băieți din galerie cu copiii la noi la Academie și știe toată lumea ce a fost acolo”, a spus Gigi Mustață.

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Momentul în care s-a rupt relația dintre MM Stoica și galeria FCSB: „Respectul față de noi a fost zero”

Gigi Mustață a explicat că nemulțumirile suporterilor nu au apărut peste noapte. Potrivit acestuia, era una foarte bună în urmă cu aproximativ doi ani, când FCSB câștiga titlul, iar conducerea și galeria colaborau îndeaproape. Lucrurile s-ar fi schimbat însă treptat. Mustață a susținut că fostul oficial nu le-a mai acordat aceeași atenție liderilor galeriei, iar întâlnirile dintre cele două părți au devenit tot mai rare.

Un episod care i-a deranjat pe suporteri a fost o întâlnire organizată la baza de pregătire, la invitația antrenorului Baciu. Mustață a povestit că MM Stoica nu s-a prezentat la discuții și l-a trimis în locul său pe Alin Stoica, deși subiectele vizau situația primei echipe.

„A lăsat un pic de dorit, dar poate așa s-a lăsat de înțeles, poate așa am văzut noi, poate a avut el supărări, se poate orice. Spunem doar ce am simțit noi, inclusiv ceilalți lideri. Venind în bază, nu mai era respectul față de noi, că nu știu ce impresie avea MM. Respectul față de noi în ultima perioadă a fost zero. Fac o paranteză acum. În urmă cu doi ani, când am luat campionatul, ne respectam cu toții, veneam unii la alții, el venea la noi, noi la el și tot așa.

În ultima perioadă, la întâlnirea cu Baciu, ca să înțeleagă de ce zicem noi de respect, ne-a chemat Baciu și nu l-a interesat. L-a trimis pe Alin Stoica la discuții cu suporterii. Ce legătură avea Alin Stoica cu noi, când noi vorbeam cu Baciu și ne povestea de parametrii jucătorilor?”, a povestit Gigi Mustață.

MM Stoica, criticat pentru absența de la întâlnirea cu suporterii

Liderul Peluzei Nord a insistat că întâlnirea respectivă avea o miză importantă, deoarece echipa traversa o perioadă dificilă, iar suporterii doreau să își arate susținerea față de antrenor și jucători. În opinia lui Mustață, Mihai Stoica ar fi trebuit să participe la discuții în calitate de conducător al clubului. Faptul că a ales să îl trimită pe Alin Stoica a fost interpretat de liderii galeriei drept o dovadă de dezinteres.

„Dacă aveai respect față de noi când echipa mergea foarte rău, nu ni-l trimiți nouă pe Alin Stoica… Mai bine îl trimitea pe Filip cu jucătorii, dar nu pe Alin Stoica, să ne zică nouă de parametrii și altceva. Acolo s-a pus capacul. La venirea aia trebuia să fie prezent, pentru că era vorba de echipă și ne chemase antrenorul, Baciu. Am spus că-l susținem, ca să-i dăm de înțeles că suntem aproape. Tu, ca președinte, trebuia să fii aproape de noi, poate voiam să-ți spunem și ție ceva”, a continuat Mustață.

Gigi Mustață a dezvăluit ce l-a deranjat la MM Stoica după venirea lui Reghecampf

Un alt moment care ar fi adâncit ruptura dintre suporteri și Mihai Stoica s-a produs la venirea lui Laurențiu Reghecampf. Gigi Mustață a relatat că liderii galeriei s-au deplasat la baza de pregătire pentru a-l întâmpina pe antrenor, însă au fost deranjați de atitudinea fostului oficial. Potrivit liderului Peluzei Nord, MM Stoica nu ar fi interacționat cu suporterii, iar ulterior ar fi transmis că nu el îi invitase la întâlnire.

„Trecem peste. Vine Reghe, venim să-l întâmpinăm. Ne-am dus pe teren, acolo, salut-salut, el nimic. Ne-am dus la Reghe, iar apoi a venit răspunsul: «Ce, domnule, i-am chemat eu?». Acum vorbim de respect față de noi, suporterii? Eu îi spun supărarea liderilor și a suporterilor. Și noi vorbim cu oamenii noștri, avem ședințe, discutăm și am tras concluzia asta. Dacă tu crezi că e bine așa, mai ales că erai înfocat că a venit Reghe… trebuia să fii aici, lângă el, lângă toți. El a spus că nu au venit la mine, nu i-am chemat eu. Ce înseamnă asta?”, a spus Gigi Mustață.

În ciuda tensiunilor cu Mihai Stoica, Gigi Mustață a dat asigurări că suporterii vor continua să susțină echipa și noul staff tehnic. Liderul Peluzei Nord a precizat că galeria nu intenționează să se implice în numirea conducătorilor sau în deciziile privind transferurile.

„Nu știu cine e Bogdan Apostu, n-am auzit de el. Eu știu că nu e vorba de venirea nimănui. Nu e hotărârea noastră. Nu e rolul nostru să ne băgăm la echipă sau la antrenor. Noi facem scut în fața lui Reghe, să susținem, iar Reghe să aducă jucători și să facă performanță. Vom fi alături de ei indiscutabil și vom fi prezenți acolo orice se va întâmpla.

Să aleagă domnul Becali ce vrea, că face alegeri bune. E direct Gigi și se consultă și cu alții, vă asigur. Chiar el o mai zice. Noi mergem înainte cu Reghe și staff-ul lui și cu jucătorii. Nu știu de ce patronului nu-i place Boutoutaou. Sperăm să facă în ambiție și să joace bine. Nouă ne place, dar decizia nu ne aparține. Eu l-aș băga meci de meci, îmi place, dar dacă nu-i place patronului, asta e”, a încheiat Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.