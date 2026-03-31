Ruptură între Napoli și Romelu Lukaku! Atacantul refuză să se prezinte la antrenamente: „Clubul ia în calcul excluderea”

Fotbalul între cluburi a luat o pauză în această perioadă, jucătorii fiind concentrați pe meciurile, fie ele amicale sau oficiale, ale echipelor naționale. O situație bizară s-a produs în reprezentativa Belgiei. Deși a fost convocat, Romelu Lukaku nu a primit undă verde pentru a evolua, acest lucru datorându-se unor probleme medicale. În acest context, Napoli l-a chemat înapoi la antrenamente pe Lukaku, însă atacantul a refuzat să se prezinte la sesiunile de pregătire.

Ruptură între Napoli și Romelu Lukaku

Cum nu a putut evolua pentru reprezentativa Belgiei, Romelu Lukaku a decis, fără a avea acordul clubului la care este legitimat, să se pregătească în țara natală, alături de staff-ul său personal. Agentul jucătorului, Federico Pastorello, a purtat discuții cu directorul sportiv, Giovanni Manna, iar SSC Napoli a oferit un ultimatum: Lukaku să revină la echipă până marți, 31 martie.

În ciuda înștiințării, Romelu Lukaku nu s-a prezentat la antrenamentele echipei, astfel că oficialii clubului au emis un comunicat oficial. Mai exact, Napoli a transmis că vor fi luate măsuri disciplinare, iar atacantul riscă să primească o amendă și să fie exclus din lotul echipei până la finalul sezonului în curs

„SSC Napoli anunță că Romelu Lukaku nu a răspuns convocării de astăzi pentru reluarea antrenamentelor. Clubul își rezervă dreptul de a decide dacă va lua măsuri disciplinare corespunzătoare, precum și dacă va permite continuare activității jucătorului în cadrul lotului primei echipe cu titlu permanent”, s-a arătat în .

Presa din Italia anunțase încă de weekend-ul trecut faptul că Napoli se gândește la excluderea definitivă din lot a atacantului, iar aceasta să fie urmată de o amendă considerabilă. Mai mult decât atât, contractul, deși este scadent la finalul lui 2027, ar putea fi reziliat. În sezonul în curs, Romelu Lukaku a evoluat doar 64 de minute, acumulate în șapte meciuri, și a reușit să marcheze un singur gol.

Cum a reacționat Romelu Lukaku

Luni, 30 martie, cu o zi înainte de comunicatul emis de SSC Napoli, și a transmis că acest sezon a fost marcat de provocări. Atacantul a trecut prin mai multe accidentări, dar și , astfel că starea sa de spirit nu este cea mai bună.

„Acest sezon a fost foarte dificil pentru mine, trăit între accidentări și doliu în viața personală. Știu că în ultimele zile s-a vorbit mult despre situația mea și este important să clarific totul. Adevărul e că în ultimele săptămâni nu m-am simțit bine fizic și am efectuat câteva teste cât timp am fost în Belgia. Am aflat că am inflamație și lichid la mușchiul flexor al șoldului, lângă operație.

Din moment ce este a doua oară când am probleme de la revenirea mea din noiembrie, am ales să fac recuperarea de data aceasta în Belgia, ca să-mi ajut echipa națională atunci când sunt chemat. Cred că mulți dintre voi ați văzut interviul pe care l-am acordat în Verona. Niciodată nu le-aș putea întoarce spatele celor de la Napoli, niciodată! Nu vreau nimic mai mult decât să joc și să câștig pentru echipa mea.

Dar acum trebuie să mă asigur că sunt la 100% din punct de vedere fizic, pentru că în ultima vreme nu am fost, iar asta a avut și un impact psihic asupra mea. A fost un an foarte intens, dar în final voi reuși să revin și le voi ajuta atât pe Napoli, cât și pe Belgia să își îndeplinească obiectivele. Doar atât vreau”, a declarat fotbalistul, citat de .