Ruptură între Nicolae Dică și Dani Coman: „Profesionalismul nu e același lucru ca prietenia!”

FC Argeș încearcă să revină pe prima scenă a fotbalului românesc, însă acest obiectiv pare tot mai greu. a fost arătat cu degetul de către Dani Coman, președintele echipei.

Ce a spus Dani Coman despre Nicolae Dică după plecarea sa de la FC Argeș

Nicolae Dică este un simbol pentru FC Argeș. Revenit la echipă pentru a lupta la promovare, acesta a demisionat după doar 7 meciuri în cel de-al 3-lea său mandat la club.

Dani Coman a vorbit despre relația sa cu fostul mare atacant român. Președintele piteștenilor a dezvăluit că cei doi nu au continuat să rămână în relații bune și că Dică mai are de lucrat la atitudinea sa pentru a putea antrena fără probleme.

„Nu mai ținem legătură!”

„L-am adus pe Dică pentru că am crezut în el, că e piteștean, că a făcut performanță la FC Argeș. Ultima perioadă nu a fost cum a sperat el, am vrut să îi dau o șansă.

Că nu au mers lucrurile… profesionalismul nu e același lucru ca prietenia. Credeam că relația va rămâne apropiată, dar nu a fost așa. Relația s-a răcit… el consideră că nu a fost susținut. Nu mai ținem legătură”, a mărturisit Dani Coman, potrivit

„Doar atunci va putea ajunge sus!”

„El trebuie să se gândească că undeva greșește, atunci poate să ajungă un antrenor mare, pentru că își dedică 10-12 ore pe zi fotbalului, și în momentul ăsta, și când era antrenor.

Când îți va da seama că are și el greșeli și frustrări, va putea ajunge sus. Când ești antrenor, trebuie să îi ajuți pe alții să ajungă la nivelul la care ai fost tu, nu să le arăți că ai fost tu mare jucător”, a mai spus fostul portar român, conform sursei.

Cum a comentat Dică decizia de a demisiona de la FC Argeș

Deși Nicolae Dică este un împătimit al fotbalului și un susținător al celor de la FC Argeș, ultimul său mandat la echipă s-a încheiat prematur.

Antrenorul român a lăsat să se înțeleagă că plecarea sa a fost forțată de Viorel Tudose, unul dintre finanțatorii clubului, care nu l-ar mai fi dorit: „A fost decisă dinainte demiterea mea, se aștepta doar un eșec sau un semieșec.

Vorbesc prea mult despre această persoană care are ceva cu mine și nu știu ce. Nu am înțeles de ce acest domn are ceva cu mine”, a mărturisit atunci Nicolae Dică.

Nicolae Dică este liber de contract în prezent. FC Argeș a încheiat anul 2024 pe locul 6, cu 27 de puncte.