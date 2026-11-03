Sport

“Ruptură la gambă!” Cisotti, verdict teribil după accidentarea cu U Cluj. Cât stă pe bară

Tibi Cocora
03.11.2026 | 13:47
Ruptura la gamba Cisotti verdict teribil dupa accidentarea cu U Cluj Cat sta pe bara
EXCLUSIV FANATIK
Juri Cisotti riscă o absență importantă după accidentarea cu U Cluj. Foto: Colaj Fanatik.
Juri Cisotti riscă o absență importantă după accidentarea cu U Cluj. Mihai Stoica a dezvăluit diagnosticul suspectat și cât vor lipsi Cisotti și Garita.
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Vești proaste pentru FCSB după înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 0-1. Juri Cisotti a suferit o accidentare care ar putea să-l țină departe de teren inclusiv după pauza competițională. Mihai Stoica a anunțat, în exclusivitate la MM la Fanatik, că există suspiciunea unei rupturi musculare la gambă și a explicat în ce condiții italianul ar putea reveni mai repede. Oficialul roș-albaștrilor a oferit și o veste îngrijorătoare despre Garita.

Juri Cisotti, suspect de ruptură musculară la gambă! Mihai Stoica anunță cât ar putea lipsi

FCSB a rămas cu probleme importante de lot după confruntarea pierdută în fața Universității Cluj. Juri Cisotti s-a accidentat, iar primele informații oferite de Mihai Stoica indică o posibilă leziune musculară la nivelul gambei. Oficialul roș-albaștrilor a precizat că gravitatea accidentării nu este încă stabilită și că perioada de recuperare depinde de localizarea și dimensiunea leziunii. În cel mai favorabil scenariu, mijlocașul italian ar putea fi apt imediat după pauza competițională, însă există și riscul să mai lipsească două săptămâni după reluarea meciurilor.

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Stoica a explicat că o eventuală intervenție a Marijanei Kovačević, cunoscută pentru tratamentele aplicate fotbaliștilor accidentați, va depinde de rezultatele investigațiilor medicale. Un lucru este însă sigur: Cisotti nu va putea evolua în partida cu Corvinul Hunedoara: „Cisotti are o accidentare, cred că are o ruptură la gambă. Depinde acum, dacă poate interveni Marijana va fi apt după întrerupere, dacă nu poate să lipsească două săptămâni după întrerupere. Cu Corvinul e exclus să joace.

Oricum, trebuie să vedem dimensiunea accidentării, dacă poate interveni Marijana, dacă e pe tendon sau nu, deci vom vedea. Nu știm dacă pleacă acolo, depinde de zona în care e leziunea musculară”, a anunțat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la Fanatik.

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Garita, încă o lovitură pentru FCSB! Atacantul va lipsi o lună

Problemele medicale ale FCSB nu se opresc la Juri Cisotti. Mihai Stoica a dezvăluit că și Garita este indisponibil, iar absența atacantului va fi una de durată. Spre deosebire de situația lui Cisotti, în cazul căruia se așteaptă stabilirea exactă a diagnosticului, oficialul roș-albaștrilor a oferit un termen concret pentru Garita: „De asemenea, Garita e o lună out, nu mai poate juca”, a transmis Mihai Stoica.

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Dacă Garita va lipsi aproximativ o lună, în cazul lui Cisotti revenirea depinde de concluziile investigațiilor și de posibilitățile de recuperare. Pentru moment, certitudinea este că italianul va rata confruntarea cu Corvinul, iar staff-ul medical trebuie să stabilească dacă acesta va putea reveni imediat după întreruperea campionatului sau dacă absența sa se va prelungi.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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