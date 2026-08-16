„Ruptură musculară sau ruptură de antrenor?” Șeful Rapidului, tot adevărul despre absența lui Petrila în derby-ul cu Dinamo

Claudiu Petrila a rămas pe banca de rezerve pe tot parcursul derby-ului Rapid – Dinamo, iar absența sa din teren a ridicat semne de întrebare, mai ales în condițiile în care giuleștenii aveau nevoie de soluții pentru a schimba soarta partidei. Victor Angelescu a lămurit situația în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a explicat de ce Petrila nu a fost introdus, în ciuda faptului că se afla în lot. Totul s-a întâmplat în timpul încălzirii, înainte ca jucătorul să fie trimis pe teren.
Președintele Rapidului susține că Petrila a acuzat probleme musculare la spate în timpul încălzirii, motiv pentru care staff-ul giuleștean a preferat să nu riște o accidentare mai serioasă. Angelescu a precizat că nu este vorba despre o ruptură musculară și că fotbalistul nu ar urma să lipsească o perioadă îndelungată.
„Așa este, Petrila a simțit ceva la mușchi, la încălzire și de aceea nu a fost introdus pe teren. Nu s-a rupt, nu e ceva grav, doar a simțit la spate ceva și nu am vrut să riscăm, că e jucător important. Nu e ruptură sau ceva grav, să-l țină departe de gazon“, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
În timpul discuției, Andrei Vochin a intervenit cu o replică ce a stârnit amuzamentul în platoul emisiunii, în contextul în care Petrila nu a fost introdus deloc pe parcursul derby-ului: „Să nu fie ruptură musculară, dar nici ruptură de antrenor…“.
Angelescu a respins imediat orice astfel de scenariu și a explicat că Petrila era luat în calcul pentru a intra în partida cu Dinamo, însă problema apărută la încălzire a schimbat planurile staff-ului. „Da, nu e ruptură de antrenor, nu e nicio problemă, chiar voia să-l introducă aseară, dar dacă a simțit acele probleme, a rămas pe bancă. Vorbim despre încălzirea din minutul 20-25, când sunt scoși jucătorii pe margine pentru sprinturi etc“, a completat Victor Angelescu.
Chiar dacă rezultatul din derby nu a fost cel dorit, Victor Angelescu a găsit și motive de mulțumire în evoluția Rapidului. Președintele giuleștenilor a remarcat jocul ofensiv al echipei și ocaziile importante create în fața porții, considerând că prestația din Giulești poate reprezenta un punct bun de plecare pentru următoarele partide.
„Se simte și acum ca la cald. E dezamăgire, când pierzi și un derby. Dar asta este, trebuie să mergem mai departe, campionatul e abia la început. Avem un nou derby, cu Petrolul și trebuie să fim pregătiți pentru acel joc. Dacă ar fi după jucători și antrenori, trebuie să câștigăm tot. E important să câștigăm la Ploiești, pentru că venim după acest semi-eșec și trebuie să arătăm bine, să ne facem jocul.
Pentru mine nu e un gust atât de amar, că acum, la început de campionat, contează jocul, iar mie chiar mi-a plăcut. Am ratat foarte mult, am avut multe ocazii pe care nu am reușit să le finalizăm, dar jocul ne-a mulțumit. Eu zic, per total, că am făcut un meci bun. De asta e și frumos fotbalul, că nu întotdeauna câștigă echipa mai bună, care are mai multe ocazii. Am avut alte derby-uri în care am pierdut mai categoric și eram mai supărat“, a mai spus Victor Angelescu, președintele Rapid.