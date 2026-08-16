„Ruptură musculară sau ruptură de antrenor?” Șeful Rapidului, tot adevărul despre absența lui Petrila în derby-ul cu Dinamo

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Claudiu Petrila a rămas pe banca de rezerve , iar absența sa din teren a ridicat semne de întrebare, mai ales în condițiile în care giuleștenii aveau nevoie de soluții pentru a schimba soarta partidei. Victor Angelescu a lămurit situația în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a explicat de ce Petrila nu a fost introdus, în ciuda faptului că se afla în lot. Totul s-a întâmplat în timpul încălzirii, înainte ca jucătorul să fie trimis pe teren.

Victor Angelescu a lămurit situația lui Claudiu Petrila: „Nu e ruptură sau ceva grav”

Președintele Rapidului susține că Petrila a acuzat probleme musculare la spate în timpul încălzirii, motiv pentru care staff-ul giuleștean a preferat să nu riște o accidentare mai serioasă. Angelescu a precizat că nu este vorba despre o ruptură musculară și că fotbalistul nu ar urma să lipsească o perioadă îndelungată.

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„Așa este, Petrila a simțit ceva la mușchi, la încălzire și de aceea nu a fost introdus pe teren. Nu s-a rupt, nu e ceva grav, doar a simțit la spate ceva și nu am vrut să riscăm, că e jucător important. Nu e ruptură sau ceva grav, să-l țină departe de gazon“, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În timpul discuției, Andrei Vochin a intervenit cu o replică ce a stârnit amuzamentul în platoul emisiunii, în contextul în care Petrila nu a fost introdus deloc pe parcursul derby-ului: „Să nu fie ruptură musculară, dar nici ruptură de antrenor…“.

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Angelescu a respins imediat orice astfel de scenariu și a explicat că Petrila era luat în calcul pentru a intra în partida cu Dinamo, însă problema apărută la încălzire a schimbat planurile staff-ului. „Da, nu e ruptură de antrenor, nu e nicio problemă, chiar voia să-l introducă aseară, dar dacă a simțit acele probleme, a rămas pe bancă. Vorbim despre încălzirea din minutul 20-25, când sunt scoși jucătorii pe margine pentru sprinturi etc“, a completat Victor Angelescu.

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Victor Angelescu, optimist chiar și după 0-1 cu Dinamo

Chiar dacă rezultatul din derby nu a fost cel dorit, Victor Angelescu a găsit și motive de mulțumire în evoluția Rapidului. Președintele giuleștenilor a remarcat jocul ofensiv al echipei și ocaziile importante create în fața porții, considerând că .

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„Se simte și acum ca la cald. E dezamăgire, când pierzi și un derby. Dar asta este, trebuie să mergem mai departe, campionatul e abia la început. Avem un nou derby, cu Petrolul și trebuie să fim pregătiți pentru acel joc. Dacă ar fi după jucători și antrenori, trebuie să câștigăm tot. E important să câștigăm la Ploiești, pentru că venim după acest semi-eșec și trebuie să arătăm bine, să ne facem jocul.

Pentru mine nu e un gust atât de amar, că acum, la început de campionat, contează jocul, iar mie chiar mi-a plăcut. Am ratat foarte mult, am avut multe ocazii pe care nu am reușit să le finalizăm, dar jocul ne-a mulțumit. Eu zic, per total, că am făcut un meci bun. De asta e și frumos fotbalul, că nu întotdeauna câștigă echipa mai bună, care are mai multe ocazii. Am avut alte derby-uri în care am pierdut mai categoric și eram mai supărat“, a mai spus Victor Angelescu, președintele Rapid.

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