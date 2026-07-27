Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv

Probleme pentru Filipe Coelho înaintea meciului cu Levski Sofia, manșa secundă a „dublei” din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Antrenorul Universității Craiova l-a pierdut pe Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai importanți fundași ai campioanei României.
FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk (26 de ani) este suspect de ruptură musculară și nu va juca în următoarele două meciuri ale Universității Craiova. Pentru campioana României urmează partida cu Levski, manșa a doua din turul 2 preliminar Champions League, și nici împotriva Petrolului, în etapa a 3-a din SuperLiga României. U Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, în timp ce partida cu Petrolul se va juca pe „Ilie Oană”, sâmbătă, 1 august, de la ora 21:30. Despre problemele medicale ale fundașului din Ucraina a scris și primasport.ro.
Știre în curs de actualizare…