Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară

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Probleme pentru Filipe Coelho înaintea meciului cu Levski Sofia, manșa secundă a „dublei” din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Antrenorul Universității Craiova l-a pierdut pe Oleksandr Romanchuk,

Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară

FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk (26 de ani) este suspect de ruptură musculară și nu va juca în următoarele două meciuri ale Universității Craiova. Pentru campioana României urmează , și nici împotriva Petrolului, în etapa a 3-a din SuperLiga României. U Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, în timp ce partida cu Petrolul se va juca pe „Ilie Oană”, sâmbătă, 1 august, de la ora 21:30. Despre problemele medicale ale fundașului din Ucraina a scris și

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