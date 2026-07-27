Sport

Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. Exclusiv

Universitatea Craiova a primit o lovitură cruntă înaintea returului cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor. Un titular s-a accidentat și nu va juca împotriva bulgarilor
Cristi Coste, Cristian Măciucă
27.07.2026 | 20:32
Ruptura musculara Starul Universitatii Craiova rateaza meciurile cu Levski Sofia si Petrolul Exclusiv
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Ruptură musculară?! Starul Universității Craiova ratează meciurile cu Levski Sofia și Petrolul. FOTO: Fanatik
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Probleme pentru Filipe Coelho înaintea meciului cu Levski Sofia, manșa secundă a „dublei” din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Antrenorul Universității Craiova l-a pierdut pe Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai importanți fundași ai campioanei României.

Oleksandr Romanchuk este suspect de ruptură musculară

FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk (26 de ani) este suspect de ruptură musculară și nu va juca în următoarele două meciuri ale Universității Craiova. Pentru campioana României urmează partida cu Levski, manșa a doua din turul 2 preliminar Champions League, și nici împotriva Petrolului, în etapa a 3-a din SuperLiga României. U Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, în timp ce partida cu Petrolul se va juca pe „Ilie Oană”, sâmbătă, 1 august, de la ora 21:30. Despre problemele medicale ale fundașului din Ucraina a scris și primasport.ro. 

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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