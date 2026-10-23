Ruptură Nsimba – Coelho! Discuția care a produs tensiuni la Craiova. Exclusiv

Steven Nsimba este deja o problemă pentru Universitatea Craiova. Francezul de 30 de ani a început sezonul ca titular, dar și-a pierdut acest statut după revenirea lui Assad Al Hamlawi. Atacantul palestinian este în acest moment prima alegere a lui Coelho, în timp ce Nsimba abia prinde câteva minute sau nu prinde loc. Situația îl scoate din sărite pe Nsimba, despărțirea sa de olteni părând inevitabilă.
Steven Nsimba nu a mai fost titular la Universitatea Craiova de la meciul de Cupă, 2-1 la Bacău, pe 3 septembrie. Să spunem că acest meci „nu se pune”, având în vedere că oltenii au jucat mai mult cu jucători de rezervă. În SuperLiga, Steven Nsimba a jucat 90 de minute în etapa a 6-a, 4-0 cu Voluntari, pe 23 august.
Sunt peste două luni de când Coelho nu îl mai ia în calcul ca titular pe Nsimba. La fel s-a întâmplat și în Andorra, unde Craiova a defilat cu Inter Escaldes, marcând rapid prin Assad și Baiaram. Nsimba nu mai pare jucătorul care-i făcea pe mulți să spună că este adevăratul „tanc” al campioanei lui Coelho. Iar totul a pornit din momentul în care nu s-a mai regăsit în primul 11.
FANATIK a aflat că jucătorul nu a ezitat să-și exprime nemulțumirea direct antrenorului său. „Vreau să fiu titular!”, i-a transmis Nsimba lui Coelho, francezul fiind convins că i se face o nedreptate dacă nu începe meciurile din primul minut. Bineînțeles că portughezul i-a explicat că el consideră că Assad Al Hamlawi este prima sa opțiune pentru poziția de număr 9. A fost momentul din care și implicarea lui Nsimba la antrenamente a scăzut, lucru observat de antrenor și taxat prin lăsarea acestuia pe bancă. Uneori și când făcea doar 4 schimbări, vezi și Getafe, și Inter Escaldes!
Pretențiile lui Nsimba au ajuns și la urechile coechipierilor săi. Faptul că el nu a acceptat să lupte și să-și câștige locul pe care crede că-l merită nu a fost pe placul celorlalți jucători. Din informațiile FANATIK, francezul de 30 de ani s-a și izolat în ultimul timp, preferând să discute cu doi-trei colegi. Iar după ședințele de pregătire se grăbește să plece cât mai repede de la bază.
Gică Craioveanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și despre situația lui Nsimba. Legenda Craiovei a avansat inclusiv varianta ca atacantul să părăsească Universitatea Craiova în această iarnă. Jucătorul e clar nemulțumit că nu joacă din primul minut, iar faptul că portughezul îi mai acordă când și când câteva minute nu schimbă deloc situația. Despărțirea părților e destul de aproape.
Mai este un aspect foarte important care poate explica și mai bine căderea lui Steven Nsimba. Poate te-ai aștepta să tragă mai mult de el, să prindă un transfer bănos, să câștige și mai mulți bani. Nu este deloc cazul său. Nsimba provine dintr-o familie foarte bogată, nu a dus lipsă de bani, nu are nicio grijă în ceea ce privește viitorul.
Este și motivul pentru care a refuzat deja trei oferte foarte bune de a pleca de la Craiova. Și pe bani mulți, cel puțin cele două din China. Putea pleca la Zhejiang, formația lui Alex Mitriță, care a discutat personal cu Steven. Zhejiang i-a pus pe masă 800.000 de euro, dar a spus NU. A fost și oferta de la Beijing pe care i-a adus-o Mihăiță Pleșan, 1.000.000 de euro anual. Răspunsul a fost identic! Nu vrea să plece în China, chiar dacă sunt salarii de 4-5 ori mai mari ca la Craiova.
Steven Nsimba a fost și protagonistul unui posibil schimb cu Boutoutaou la FCSB, plus 1,1 milioane de euro pe care-i lua Craiova. Gigi Becali i-a propus 30.000 de euro pe lună, plus 100.000 de euro la semnătură. Deal-ul dintre Rotaru și Becali a fost blocat de Nsimba. Acesta a anunțat că vrea să rămână la Craiova, să joace în Conference League. După ce nu a prins niciun minut nici cu Getafe, nici în Andorra, prioritățile lui Nsimba sunt clare. Se pregătește să plece de la Universitatea Craiova!