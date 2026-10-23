Sport

Ruptură Nsimba – Coelho! Discuția care a produs tensiuni la Craiova. Exclusiv

Cristi Coste
23.10.2026 | 07:40
Ruptura Nsimba Coelho Discutia care a produs tensiuni la Craiova Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Steven Nsimba i-a spus clar antrenorului Filipe Coelho că el vrea să fie titular la Craiova, că nu acceptă postura de rezervă. Colaj FANATIK
Antrenorul Filipe Coelho nu se mai bazează pe Steven Nsimba ca titular de aproape două luni. Pretenția atacantului de 30 de ani nu i-a picat deloc bine antrenorului portughez al Universității Craiova.
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Steven Nsimba este deja o problemă pentru Universitatea Craiova. Francezul de 30 de ani a început sezonul ca titular, dar și-a pierdut acest statut după revenirea lui Assad Al Hamlawi. Atacantul palestinian este în acest moment prima alegere a lui Coelho, în timp ce Nsimba abia prinde câteva minute sau nu prinde loc. Situația îl scoate din sărite pe Nsimba, despărțirea sa de olteni părând inevitabilă.

Ruptură de la Craiova! Pretențiile lui Nsimba, de neacceptat pentru antrenorul Filipe Coelho: „Vreau să fiu titular!”

Steven Nsimba nu a mai fost titular la Universitatea Craiova de la meciul de Cupă, 2-1 la Bacău, pe 3 septembrie. Să spunem că acest meci „nu se pune”, având în vedere că oltenii au jucat mai mult cu jucători de rezervă. În SuperLiga, Steven Nsimba a jucat 90 de minute în etapa a 6-a, 4-0 cu Voluntari, pe 23 august.

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Sunt peste două luni de când Coelho nu îl mai ia în calcul ca titular pe Nsimba. La fel s-a întâmplat și în Andorra, unde Craiova a defilat cu Inter Escaldes, marcând rapid prin Assad și Baiaram. Nsimba nu mai pare jucătorul care-i făcea pe mulți să spună că este adevăratul „tanc” al campioanei lui Coelho. Iar totul a pornit din momentul în care nu s-a mai regăsit în primul 11.

FANATIK a aflat că jucătorul nu a ezitat să-și exprime nemulțumirea direct antrenorului său. „Vreau să fiu titular!”, i-a transmis Nsimba lui Coelho, francezul fiind convins că i se face o nedreptate dacă nu începe meciurile din primul minut. Bineînțeles că portughezul i-a explicat că el consideră că Assad Al Hamlawi este prima sa opțiune pentru poziția de număr 9. A fost momentul din care și implicarea lui Nsimba la antrenamente a scăzut, lucru observat de antrenor și taxat prin lăsarea acestuia pe bancă. Uneori și când făcea doar 4 schimbări, vezi și Getafe, și Inter Escaldes!

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Steven Nsimba stă mai mult retras și dă impresia că abia așteaptă să plece de la Craiova

Pretențiile lui Nsimba au ajuns și la urechile coechipierilor săi. Faptul că el nu a acceptat să lupte și să-și câștige locul pe care crede că-l merită nu a fost pe placul celorlalți jucători. Din informațiile FANATIK, francezul de 30 de ani s-a și izolat în ultimul timp, preferând să discute cu doi-trei colegi. Iar după ședințele de pregătire se grăbește să plece cât mai repede de la bază.

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Gică Craioveanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și despre situația lui Nsimba. Legenda Craiovei a avansat inclusiv varianta ca atacantul să părăsească Universitatea Craiova în această iarnă. Jucătorul e clar nemulțumit că nu joacă din primul minut, iar faptul că portughezul îi mai acordă când și când câteva minute nu schimbă deloc situația. Despărțirea părților e destul de aproape.

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Nsimba nu are nicio grijă de financiară, deci „foamea” de bani nu există!

Mai este un aspect foarte important care poate explica și mai bine căderea lui Steven Nsimba. Poate te-ai aștepta să tragă mai mult de el, să prindă un transfer bănos, să câștige și mai mulți bani. Nu este deloc cazul său. Nsimba provine dintr-o familie foarte bogată, nu a dus lipsă de bani, nu are nicio grijă în ceea ce privește viitorul.

Este și motivul pentru care a refuzat deja trei oferte foarte bune de a pleca de la Craiova. Și pe bani mulți, cel puțin cele două din China. Putea pleca la Zhejiang, formația lui Alex Mitriță, care a discutat personal cu Steven. Zhejiang i-a pus pe masă 800.000 de euro, dar a spus NU. A fost și oferta de la Beijing pe care i-a adus-o Mihăiță Pleșan, 1.000.000 de euro anual. Răspunsul a fost identic! Nu vrea să plece în China, chiar dacă sunt salarii de 4-5 ori mai mari ca la Craiova.

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Steven Nsimba a fost și protagonistul unui posibil schimb cu Boutoutaou la FCSB, plus 1,1 milioane de euro pe care-i lua Craiova. Gigi Becali i-a propus 30.000 de euro pe lună, plus 100.000 de euro la semnătură. Deal-ul dintre Rotaru și Becali a fost blocat de Nsimba. Acesta a anunțat că vrea să rămână la Craiova, să joace în Conference League. După ce nu a prins niciun minut nici cu Getafe, nici în Andorra, prioritățile lui Nsimba sunt clare. Se pregătește să plece de la Universitatea Craiova!

  • 9.000 de euro lunar este salariul lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova
  • 21 de goluri în 64 de meciuri a marcat Nsimba pentru olteni, el venind în Bănie în iulie 2025
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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