Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv

Marius Bilașco a lămurit situația lui Claudiu Petrila de la Rapid, despre care s-a zvonit că ar avea un conflict cu antrenorul Daniel Pancu. Este sau nu accidentat jucătorul?
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2026 | 16:50
Ruptura Petrila Pancu Marius Bilasco are detalii de ultima ora Ar putea lipsi doua saptamani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ruptură Petrila - Pancu?! Marius Bilașco, detalii de ultimă oră. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Despre Claudiu Petrila (25 de ani) a început să se speculeze în spațiul public că ar avea un conflict la Rapid cu antrenorul Daniel Pancu (49 de ani). Întrebat în legătură cu această chestiune, directorul sportiv Marius Bilașco (45 de ani) a admis că într-adevăr jucătorul este nemulțumit din cauza faptului că nu este folosit în prezent atât de mult pe cât consideră el că ar merita.

Marius Bilașco a lămurit situația de la Rapid, dintre Claudiu Petrila și Daniel Pancu

În schimb, fostul atacant a subliniat că nu se pune problema existenței unor tensiuni între cei doi. „Nu, nu, e prea mult spus din punctul meu de vedere. Sunt jucători care își doresc să joace și Petrila e unul dintre ei. Acum nu pot să intre decât 11 la început și restul pe parcurs. Mai sunt jucători care își doresc foarte mult să joace. Poate sunt supărați și e bine să fie supărați că nu joacă, dar până la conflict e cale foarte lungă. Există o supărare a jucătorilor care nu joacă.

ADVERTISEMENT

E normal, peste tot există acest lucru. Dar asta nu înseamnă că este un conflict. Petrila a jucat, e alegerea antrenorului, în funcție de adversar, în funcție de strategia pe care și-o face la fiecare meci. Noi avem niște jucători în benzi, extreme, este o concurență, până la urmă trebuie să înțeleagă toți că echipa este cea mai importantă. Repet, sunt mai mulți jucători supărați că nu joacă”, a spus Marius Bilașco în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Claudiu Petrila ar putea lipsi două săptămâni

Fotbalistul a acuzat o durere musculară înaintea meciului cu Dinamo, motiv pentru care nu a fost folosit de Daniel Pancu în acea partidă. Acum, Marius Bilașco a confirmat că există posibilitatea ca el să fie indisponibil pentru următoarele două săptămâni. În acest sens se așteaptă rezultatul unui test de tip RMN la care jucătorul a fost supus:

ADVERTISEMENT
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro....
Digi24.ro
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o

„Din păcate, acuză o durere, chiar are o durere. Îl doare, chiar îl doare. Din păcate, așteptăm rezultatul de la RMN, dar nu cred că va fi… (n.r. Dacă Petrila ar putea lipsi două săptămâni de pe teren) Mi-e frică, da, nu știm încă rezultatul oficial, dar la testele la care a fost până acum nu sunt cele mai bune semne. Așteptăm rezultatul de la RMN. E posibil să-l pierdem pentru o perioadă, da”. 

ADVERTISEMENT
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am...
Digisport.ro
S-au despărțit după 30 de ani: ”Băieţi, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorţat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Intervenția lui Marius Bilașco de la Fanatik SuperLiga

Asta e suma pentru care Silviu Bogdan și-a dat demisia de la Craiova....
Fanatik
Asta e suma pentru care Silviu Bogdan și-a dat demisia de la Craiova. „Nu a acceptat”. Exclusiv
Rapidul, abandonat de Dan Șucu? De ce nu mai vine patronul la meciurile...
Fanatik
Rapidul, abandonat de Dan Șucu? De ce nu mai vine patronul la meciurile din Giulești. Exclusiv
FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu ar vrea să stea pe...
Fanatik
FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu ar vrea să stea pe bancă la CFR – FCSB. Exclusiv
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi...
iamsport.ro
Antrenorul care a avut rezultate cu FCSB nu ar mai colabora cu Gigi Becali: 'Aș lucra oriunde sunt respectat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!