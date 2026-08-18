Ruptură Petrila – Pancu?! Marius Bilașco are detalii de ultimă oră: „Ar putea lipsi două săptămâni”. Exclusiv

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Despre Claudiu Petrila (25 de ani) a început să se speculeze în spațiul public că ar avea un conflict la Rapid cu Întrebat în legătură cu această chestiune, directorul sportiv Marius Bilașco (45 de ani) a admis că într-adevăr jucătorul este nemulțumit din cauza faptului că nu este folosit în prezent atât de mult pe cât consideră el că ar merita.

Marius Bilașco a lămurit situația de la Rapid, dintre Claudiu Petrila și Daniel Pancu

În schimb, fostul atacant a subliniat că nu se pune problema existenței unor tensiuni între cei doi. „Nu, nu, e prea mult spus din punctul meu de vedere. Sunt jucători care își doresc să joace și Petrila e unul dintre ei. Acum nu pot să intre decât 11 la început și restul pe parcurs. Mai sunt jucători care își doresc foarte mult să joace. Poate sunt supărați și e bine să fie supărați că nu joacă, dar până la conflict e cale foarte lungă. Există o supărare a jucătorilor care nu joacă.

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E normal, peste tot există acest lucru. Dar asta nu înseamnă că este un conflict. Petrila a jucat, e alegerea antrenorului, în funcție de adversar, în funcție de strategia pe care și-o face la fiecare meci. Noi avem niște jucători în benzi, extreme, este o concurență, până la urmă trebuie să înțeleagă toți că echipa este cea mai importantă. Repet, sunt mai mulți jucători supărați că nu joacă”,

Claudiu Petrila ar putea lipsi două săptămâni

înaintea meciului cu Dinamo, motiv pentru care nu a fost folosit de Daniel Pancu în acea partidă. Acum, Marius Bilașco a confirmat că există posibilitatea ca el să fie indisponibil pentru următoarele două săptămâni. În acest sens se așteaptă rezultatul unui test de tip RMN la care jucătorul a fost supus:

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„Din păcate, acuză o durere, chiar are o durere. Îl doare, chiar îl doare. Din păcate, așteptăm rezultatul de la RMN, dar nu cred că va fi… (n.r. Dacă Petrila ar putea lipsi două săptămâni de pe teren) Mi-e frică, da, nu știm încă rezultatul oficial, dar la testele la care a fost până acum nu sunt cele mai bune semne. Așteptăm rezultatul de la RMN. E posibil să-l pierdem pentru o perioadă, da”.

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