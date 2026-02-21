Ruptură șoc! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit: „Am rămas amici”

ADVERTISEMENT

Lumea tenisului din România a fost lovită de o veste surprinzătoare. Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea nu mai formează un cuplu. Fiul miliardarului Ion Țiriac a oferit primele declarații după despărțire.

Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. nu mai formează un cuplu

Separarea dintre Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-a produs într-un mod surprinzător. Dacă în urmă cu două săptămâni, , , acum cei doi nu mai formează un cuplu.

Ion Țiriac Jr. a confirmat separarea de campioana de la Cluj. Fiul miliardarului Ion Țiriac a ținut să precizeze faptul că cei doi au rămas în relații de prietenie, asta în ciuda despărțirii.

„Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Ion Țiriac Jr., conform .

Despărțirea s-a produs după o relație de 5 ani

Alexandru Ion Jr. Țiriac a divorțat de fosta soție, Ileana Lazariuc, în 2019, după 17 ani de căsnicie. La doar un an distanță, Sorana Cîrstea a decis să formeze un cuplu, în ciuda diferenței de vârstă de 14 ani, cu fiul miliardarului român.

Relația nu a fost expusă în dese rânduri în spațiul public, cei doi preferând să își trăiască discret povestea de dragoste. Ruptura pare surprinzătoare, în contextul în care Sorana Cîrstea s-a dus direct la fiul lui Ion Țiriac după ce a câștigat Transylvania Open.

Conform sursei amintite mai sus, separarea s-a produs cu puțin timp după turneul de tenis de la Cluj. Decizia a fost luată de comun acord, iar cei doi își vor continua drumul în viață pe cont propriu.

Sorana Cîrstea se va retrage din tenis

Triumful de la Transylvania Open poate fi ultimul din carieră pentru Sorana Cîrstea.

„Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui ‘la revedere’. Deocamdată nu este un rămas bun, ci un ‘ne mai vedem o dată’.

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne datoare pe veci. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul transmis de Sorana Cîrstea, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Instagram.