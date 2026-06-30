Ruptură totală! Atanas Trică, mesaj fără precedent pentru fanii Universității Craiova: „Oamenii de acolo nu mai merită să le port vreo iubire!”

ADVERTISEMENT

Finalul sezonului trecut a lăsat urme adânci pentru Atanas Trică, nepotul marelui Ilie Balaci. Crescut la Universitatea Craiova, atacantul lui U Cluj a ajuns în centrul unui scandal uriaș după declarațiile făcute în lupta pentru titlu, iar reacția suporterilor olteni l-a marcat profund. La câteva săptămâni după ce a pierdut atât campionatul, cât și Cupa României chiar în fața formației din Bănie, fotbalistul a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și a transmis un mesaj care va stârni, cu siguranță, reacții puternice în rândul fanilor Universității Craiova.

Atanas Trică, mesaj fără echivoc după conflictul cu fanii Universității Craiova: „Nu mai merită!“

Finalul sezonului trecut a fost unul extrem de complicat pentru Atanas Trică. Atacantul lui U Cluj a intrat în colimatorul suporterilor Universității Craiova după ce, la finalul unui meci din play-off câștigat de ardeleni cu FC Argeș, și-a exprimat speranța ca Dinamo să îi încurce pe olteni în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Declarația sa – „Sper să ne ajute frații noștri” – a fost interpretată drept o provocare de fanii Universității Craiova, care au reacționat dur în mediul online și pe stadioane. Relația dintre cele două părți s-a deteriorat complet, iar situația a devenit și mai apăsătoare pentru atacant după ce U Cluj a pierdut atât finala Cupei României, cât și titlul chiar în fața formației din Bănie.

La câteva săptămâni după acele momente, Atanas Trică recunoaște că nu crede că mai poate exista o împăcare cu suporterii Universității Craiova și spune că jignirile îndreptate către el și familia sa l-au afectat profund.

ADVERTISEMENT

„A fost cea mai mare supărare care mi s-a întâmplat. Nu pentru că am pierdut împotriva echipei la care am crescut și pe care am iubit-o…. nu știu dacă o mai iubesc pentru că la ce cuvinte mi s-au adresat mie și familiei mele nu cred că mai merită oamenii de acolo să le port vreo iubire.

ADVERTISEMENT

Mama mea locuiește acolo. Bunica mea locuiește acolo. Toată familia este acolo, însă vom vedea cu timpul dacă se va întâmpla ceva. Nu mă așteptam să se întâmple asta. Până la urmă, așa cum a spus tatăl meu, s-au luat de la absolut nimic, dar dacă așa au simțit ei… Am trecut cu brio peste acea perioadă”, a declarat Atanas Trică, pentru .

ADVERTISEMENT

Mesaj dur pentru Atanas Trică pe Ion Oblemenco! Bannerul afișat de fanii Craiovei chiar la meciul pentru titlu

În urmă cu ceva mai bine de o lună, suporterii olteni au umplut stadionul Ion Oblemenco pentru a vedea pe viu cum favoriții câștigă titlul în Superliga României. Atanas Trică, atacantul formației ardelene, nu a scăpat de reproșurile venite din peluză. Deși este nepotul lui Ilie Balaci, legenda Științei din Bănie, .

În mai multe rânduri, ultrașii l-au atacat pe Atanas Trică, care, aflat în lupta la titlu și Cupa României cu Universitatea Craiova, a făcut referire la familia sa și la Ilie Balaci. Fanii nu au gustat deloc mesajul jucătorului și l-au taxat, spunând: „Atanas, ești mai mult Trică decât Balaci”.

ADVERTISEMENT

La meciul din Superliga României dintre Universitatea Craiova și U Cluj, fanii formației din Bănie au afișat pe stadionul Ion Oblemenco următorul banner: „Atanas, îți curge prin vene sânge de zeu, dar partea stricată nu te face leu”, cu referire la tatăl său, Eugen Trică.

Eugen Trică și-a apărat fiul după atacul suporterilor olteni

Eugen Trică, tatăl fotbalistului de la U Cluj, a vorbit de curând la FANATIK SUPERLIGA despre războiul dintre fanii olteni și fiul său. .

„Am văzut declarația lui de aseară și l-am întrebat de dimineață de ce și-a cerut scuze. După meciul cu FC Argeș a dat o declarație în care spunea că se așteaptă ca frații Clujului, Dinamo, să le dea o mână de ajutor. Acum, Atanas, fiind la U Cluj, ce ar trebui să declare? Că își dorește să ia Craiova campionatul și Cupa? El vrea să ia campionatul cu U Cluj. L-am și certat: «De ce ți-ai cerut scuze? Tu nu ai declarat nimic rău. Tu ești jucător profesionist, tu trebuie să îți vezi de treaba ta, de interesul tău, unde joci și unde ești plătit».

Ce s-au ofuscat atât suporterii Craiovei? Ce a declarat copilul? Care e problema? Ce voiau să declare Atanas? S-au apucat să îl înjure pe social media. Bine, acolo, pe internet, sunt niște frustrați. Ăia sunt cei mai curajoși. Nu a declarat nimic urât. Dacă o făcea, îi spuneam eu că e nevoie să își ceară scuze.

Nu l-au înjurat doar pe el, ci și pe mine. Ăștia suntem noi. Știi foarte bine că am mai spus niște lucruri. Eu nu i-am înțeles pe ăia care dau goluri împotriva fostelor echipe și nu se bucură, ridică mâinile. Eu, când am jucat împotriva Craiovei, am dat goluri și m-am bucurat. Împotriva Stelei, la fel”, a declarat Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.