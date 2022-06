Ruptură totală cu Dan Petrescu: „I-a zis să nu-l mai vadă!” Ce datorie are Neluțu Varga la el și ce urmează. Exclusiv

CFR Cluj s-a reunit pentru noul sezon, dar au existat și absențe importante. Nu doar Dan Petrescu nu a fost prezent, cel care a anunțat clubul că mai stă 2-3 zile în vacanță, dar și din lot, Alex Chipciu.

Dan Petrescu i-a transmis lui Alex Chipciu să-și caute echipă pentru că nu mai are ce căuta la antrenamentele CFR-ului!

Din informațiile FANATIK, Chipciu nici nu se va mai prezenta la antrenamentele lui Dan Petrescu după ce acesta va reveni la Cluj. Cei din staff-ul „Bursucului” au dezvăluit pentru site-ul nostru că decizia antrenorului în privința jucătorului este definitivă!

„I-a zis să nu mai vină la antrenamente pentru că nu se mai bazează pe el sezonul viitor. Să discute cu conducerea, să-și caute echipă pentru că la CFR nu va mai juca!”, povestesc oamenii de la CFR care cunosc foarte bine situația.

Este motivul pentru care Chipciu nici nu s-a prezentat la reunirea lotului. El mai are un an de contract cu CFR Cluj și trebuie să discute cu patronul Neluțu Varga și cu președintele Cristi Balaj despre modul cum se va termina colaborarea dintre părți.

Alex Chipciu are de încasat restanțe de circa 300.000 de euro de la CFR Cluj. Urmează, probabil, negocieri dure cu Neluțu Varga!

Pentru ca jucătorul să fie de acord să-și rezilieze contractul cu CFR Cluj mai sunt mulți pași de îndeplinit. În primul rând, CFR are restanțe mari față de jucătorii săi, așa cum a dezvăluit FANATIK acum câteva zile.

Pe 25 mai se făcuseră , puteau să-și depună memorii și să plece liberi. Patronul Neluțu Varga le promisese că va achita din bani la reunirea lotului. Măcar un salariu.

Este și cazul lui Chipciu, care ar avea de primit de la CFR restanțe de circa 300.000 de euro! O sumă foarte mare, la care jucătorul nici nu se gândește să renunțe. Plus că mai are contract până vara viitoare, astfel că, în mod normal, ar pretinde și o parte din salariul pe 2022/2023 ca să se despartă de echipa lui .

Alex Chipciu nu mai este dorit de Dan Petrescu. Asta e clar! Îl voi ajuta să-și găsească echipă, ar fi interes din Turcia, dar totul depinde de el. În primul rând trebuie să-și regleze situația financiară cu CFR Cluj, pentru că are de primit bani de acolo, ca toți jucătorii de altfel” – Giovanni Becali, pentru FANATIK

Vor urma negocieri dure, existând inclusiv varianta ca părțile să nu se înțeleagă și Chipciu să rămână să joace la CFR Cluj II, în liga a treia, și să-și încaseze tot contractul.

650.000 de euro este cota mijlocașului de 33 de ani, sosit la CFR în ianuarie 2020, liber de contract după despărțirea de Anderlecht

Alex Chipciu, trei goluri decisive pentru CFR Cluj sezonul trecut: în primul tur de Europa, la Arad și cu FCSB, pe Arena Națională!

Alex Chipciu nu a fost niciodată . Adus la CFR Cluj de fostul președinte, Marian Copilu, Chipciu a intrat în colimatorul lui Petrescu la ultima revenire la Cluj, cea din septembrie 2021. Atunci au plecat Șumudică și Copilu, au venit Petrescu și Balaj.

„Bursucul” îl consideră pe jucător ca fiind „omul lui Copilu” și l-a ținut mai mereu rezervă. Petrescu a fost deranjat și de personalitatea brăileanului, știut fiind că tehnicianul nu are la inimă jucătorii care un punct de vedere diferit față de al lui.

Cu toate că a stat mai mult pe bancă și prin tribună, Chipciu a reușit goluri foarte importante pentru CFR în sezonul anterior. În primul tur al Champions League, a marcat golul calificării la Banja Luka, la 2-0 pentru gazde, în minutul 118, după 3-1 în tur, la Cluj. Atunci l-a salvat pe Șumudică și sezonul european al echipei.

La începutul acestui an, Chipciu a marcat pe Arena Națională, contra fostei sale echipe, . Acest gol s-a dovedit ulterior a avea o importanță mare în lupta la titlu dintre cele două formații. Chipciu mai are un gol pentru CFR. O reușită uluitoare la Arad, 1-0 cu UTA, alte două puncte mari pentru campioană. Pe cifre, Alex Chipciu are și el o contribuție de luat în seamă la al 5-lea titlu consecutiv al Clujului. Dar nu e pe placul lui Petrescu!