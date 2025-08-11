Ruptură totală! Donnarumma a fost exclus din lotul lui PSG și urmează să plece de la câștigătoarea Champions League!

Gianluigi Donnarumma a fost exclus de PSG din lotul pentru Supercupa Europei contra celor de la Tottenham, a informat în cursul zilei de luni cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano.

ADVERTISEMENT

Este din ce în ce mai clar că Gianluigi Donnarumma va pleca de la PSG, acum sau în vara anului viitor

S-a ajuns în această situație după ce portarul italian în vârstă de 26 de ani a refuzat să își prelungească actualul contract cu echipa de pe „Parc des Princes”, în contextul în care înțelegerea expiră în vara anului viitor.

Cel mai probabil, fostul fotbalist de la AC Milan a solicitat o creștere mult prea mare de salariu pentru a semna un nou acord cu parizienii sau poate doar își dorește să plece liber de contract de la campioana Franței la finalul sezonului care stă să înceapă, bineînțeles pentru a putea pretinde un bonus mai consistent în momentul în care va semna cu noua echipă.

ADVERTISEMENT

Cert este că nu s-a ajuns la o înțelegere între cele două părți, astfel încât Donnarumma nu se va afla în lot la partida de miercuri seară

Anunțul făcut în acest sens de Fabrizio Romano

Conform sursei citate anterior, goalkeeper-ul titular al naționalei italiene nici nu are de gând să semneze un nou contract cu PSG, mai ales acum, după ce a fost supus acestui tip de tratament. Așadar, este clar că el va pleca de la Paris, fie în această vară, în schimbul unei sume de transfer, una în mod evident mai mică față de cota lui de piață din prezent având în vedere situația sa contractuală, fie în vara anului viitor, liber de contract.

ADVERTISEMENT

De asemenea, jurnalistul italian a mai precizat cu această ocazie și că apropiații lui Gianluigi Donnarumma consideră total nedrept modul în care conducerea lui Paris Saint-Germain abordează această situație.

ADVERTISEMENT

„Paris Saint-Germain l-a exclus pe Gigio Donnarumma din lotul pentru Supercupa Europei. Donnarumma nu va semna un nou contract cu PSG, nu există o înțelegere și în proporție de sută la sută va pleca, în această vară sau în 2026 ca jucător liber de contract. Tabăra lui Gigio crede că este o situație nedreaptă pentru portar”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

🚨⚠️ Paris Saint-Germain exclude Gigio Donnarumma from their squad for UEFA Super Cup. Donnarumma will not sign new deal at PSG, there’s no agreement and he will 100% leave the club, this summer or in 2026 as free agent. Gigio’s camp feel it’s unfair situation for the GK. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Portarul italian ar putea ajunge la Interul lui Cristi Chivu. PSG i-a adus deja înlocuitor

În ultimele săptămâni, în presa din Italia s-a scris inclusiv că , după cum se știe foarte bine, marea rivală a celor de la AC Milan, clubul la care portarul italian și-a făcut un nume în fotbalul mondial. Ar fi deci vorba despre o mare trădare dacă această variantă s-ar concretiza.

Cât în ceea ce îi privește pe cei de la PSG, ei au adus deja un înlocuitor pentru portarul italian. Francezul Lucas Chevalier, în vârstă de 23 de ani, a fost transferat în urmă cu doar câteva zile de parizieni de la Lille în schimbul sumei de 40 de milioane de euro. Cel mai probabil, urmează ca el să fie titularizat de Luis Enrique la meciul din Supercupa Europei contra lui Tottenham.