Ruptură totală între Ciprian Marica și Gică Popescu? Fostul internațional îl distruge pe Stoican: “O mare greșeală! Nu bați pe nimeni, nici măcar locul 6 din Liga 2!?”

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Farul Constanța, campioana României din urmă cu trei ani, a fost la un pas de dezastru la finalul sezonului 2025-2026. Clubul de la malul mării a jucat un baraj de salvare cu Chindia, fiind la loteria penalty-urilor distanță de Liga a 2-a. În sânul clubului constănțean sunt tensiuni importante, de această dată la nivelul conducătorilor. Ciprian Marica afirmă că, dacă acționarul majoritar, în speță Gică Popescu, ar lua o decizie în privința viitorului antrenor, s-ar simți exclus.

Ciprian Marica: ”M-aș simți exclus dacă Gică Popescu ar numit un antrenor fără să vorbească și cu acționarii minoritari”

În acest moment, după ce Gică Hagi a făcut pasul către postul de selecționer la echipa națională, Gică Popescu deține 70% din acțiunile clubului Farul Constanța. Restul au fost împărțite în mod egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica. Ultimul a ieșit recent în spațiul public cu amenințarea că ar putea să se retragă.

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Fostul atacant al naționalei a avut, miercuri, o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, în care a dat cărțile pe față. , dacă Gică Popescu, 58 de ani, ar lua o decizie în privința băncii tehnice fără să se consulte și cu acționarii minoritari.

”N-am vorbit cu Gică Popescu. Am așteptat să treacă visul ăsta urât din care am fost și probabil o să avem o discuție. A se înțelege, nu e niciun scandal la Farul, nu m-am certat cu Gică Popescu. Am fost întrebat doar dacă știu ceva de venirea noului antrenor. Și am spus că, și țin să mă repet, că doar în cazul în care Gică Popescu acționar majoritar ar lua o decizie fără să vorbească și cu acționarii minoritari, atunci m-aș simți exclus. Nu aș mai vedea de ce aș mai continua dacă nu ești dorit într-un proiect. Dar de aici până la a demisiona sau a ieși din din acționariat e cale lungă”, explică Marica.

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Ciprian Marica, critici la adresa fostului antrenor Flavius Stoican

Deși afirmă că nu are vreun conflict cu Gică Popescu, Marica admite că a fost deranjat de numirea lui Flavius Stoican, 49 de ani, pe banca tehnică, la finalul sezonului de play-out. Acționarul minoritar de la Farul a profitat de ocazie pentru a-l înțepa pe tehnicianul care a fost la un pas de a duce fosta campioană spre ”matineu”.

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”Într-adevăr m-a deranjat decizia numirii lui Flavius Stoican care s-a dovedit a fi una greșită. Stoican n-a câștigat niciun meci la Farul, n-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a în dublă manșă. Da, m-a nemulțumit faptul că nu am discutat pe tema asta. Repet, eu îmi știu poziția, nu aș fi putut să influențez decizia acționariatului majoritar, dar cred că frumos și fair-play ar fi să discuți cu partenerii tăi, mici, mari, cum sunt în afacerea respectivă”.

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”Ar fi o problemă dacă Gică Popescu nu ar avea încredere în mine și ar ascunde lucruri / Nu-mi place să fiu fraier”

Marica spune că i-a aparținut în totalitate lui Gică Popescu. Fostul atacant speră ca astfel de pași să nu se repete, altfel s-ar simți jignit. ”Repet, a fost o decizie a lui. S-a întâmplat o dată, se poate întâmpla. Problema e să nu nu se perpetueze și să nu fie o chestie de neîncredere, că atunci m-aș simți cu adevărat jignit. Adică dacă nu are încredere Gică Popescu în mine și ascunde lucruri sau sunt lucruri care de care eu, acționar fiind, sunt privat, atunci clar că avem o problemă”.

Momentul în care s-a discutat de venirea lui Ioan Ovidiu Sabău la Farul l-a deranjat pe Marica. Atunci, acesta a fost întrebat despre situația de la echipă și nu a știut nimic. ”Fraier nu-mi place să fiu”, afirmă acționarul Farului.

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”Eu cred că oricine, acuma e vorba de Gică Popescu, dar eu cred că oricine ar fi fost manager, acționar majoritar, fair play ar trebui să procedeze așa cum cred eu. Dacă vi se pare că sunt exagerat. Eu în continuare sper că de acum în colo lucrurile vor decurge mai bine, că măcar vom ști împreună.

E neplăcut, sincer, să mă sunați, să mă întrebați, ești acționar la Farul, ce se întâmplă, puneți pe Sabău, înțeleg că s-a luat decizia și să nu știi nimic. Eu fraier nu-mi place să fiu. Mai fac pe fraierul, dar nu îmi iese întotdeauna și atunci nu-mi place să fiu pus în situații de astea și cred că nu v-ar plăcea nici dumneavoastră. Și atunci cel mai bine ar fi să lămurim lucrurile astea și sper ca în zilele următoare să lămurim situația”, afirmă Marica.

Va veni Ioan Ovidiu Sabău la Farul? ”Este unul dintre antrenorii pe care ni-i dorim”

. Ciprian Marica dezvăluie că acționarii clubului îl au pe lista scurtă pe fostul tehnician de la U Cluj. ”Din câte înțeleg, Sabău este un antrenor pe care ni-l dorim, da”, spune acționarul minoritar al constănțenilor.

Cu toate acestea, Marica afirmă că el are un antrenor pe care îl va propune. Nu a vrut să-i facă public numele. ”Hai să păstrăm puțin misterul, nu de alta, dar eu sunt genul de om care îmi place să cresc și jucători și antrenori. Eu l-am promovat pe Zicu și am o idee chiar foarte bună. Și uite că Zicu nu e un antrenor rău, păcat că nu a avut mai multă încredere în el și a abandonat corabia când erau valuri”.